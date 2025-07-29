شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يُشعل صيف 2025 بحفلين فى مصر ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبناني سلطان الطرب جورج وسوف لإحياء حفلين غنائيين خلال الفترة المقبلة، الأول في مصر وتحديدًا في الساحل الشمالي يوم الخميس القادم، والثاني في لبنان بتاريخ 15 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم "أبو وديع" خلال الحفلين باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة، إلى جانب مجموعة من أعماله الجديدة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشاقه في الوطن العربي.

فى سياق آخر، نعى الفنان الكبير جورج وسوف الموسيقار والفنان والمسرحي الراحل زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا بعد مرضه الأخير، قائلا: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع".

وتابع خلال منشور على موقع "تويتر"، أرفقهما بصورة تجمعهما: "أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الأجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد احتفل بزفاف ابنه حاتم، وسط أجواء من السعادة، وظهر جورج وسوف وهو يتلقى التهانى من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته فى حفل الزفاف، وظهر وهو يجلس على كرسى ويحتفل مع ابنه حاتم وعروسه.