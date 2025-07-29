13 مسلسلًا مصريًا جديدًا في الأوف سيزون.. تعرفوا إليهم

مرض خطير يُهدد حياة كريم فهمي

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

حكايات مختلفة في "ما تراه ليس كما يبدو"

View this post on Instagram A post shared by Karim Abouzekri (@abouzekri)

أحمد فهمي الممثل والمطرب

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

أمير كرارة في "ظروف غامضة"

https://www.instagram.com/p/DJHeG_iM23r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJHeG_iM23r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJHeG_iM23r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:16 مساءً - تشهد الفترة المُقبلة، انطلاق مجموعة منالجديدة، لأبرز نجوم الدراما اتباعًا، وسط حالة من التنوع والمنافسة أيضًا، ليكون المُشاهد أمام وجبة درامية مختلفة، ما بين الكوميديا، والغموض، والإثارة والتشويق، وكذلك الرومانسية، حيث ستبدأ تلك الأعمال في العرض عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري.البداية، ستكون مع مسلسل "220 يوم" المُقرر عرضه عبر منصة "شاهد" اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل الموافق 31 يوليو، وهي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، ميرا دياب، لينا صوفيا، وبمشاركة محسن محيي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، جمال عبد الناصر، تقلا شمعون وآخرين، والعمل تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وإخراج كريم العدل.تبدأ الحكاية في لحظة اكتشاف الروائي الناجح "أحمد فضل" أنه مصاب بمرض عضال، ولسخرية القدر تفاجئه زوجته "مريم" في نفس التوقيت بأنها حامل، وذلك بعد طول انتظار لولي العهد. أما الـ220 يوم، فهي الفترة المتبقية في حياته، حيث إنه سيخضع لعملية جراحية، قد تؤدي إلى وفاته، فيقرّر عندها أن يختزل العمر في 220 يوماً فقط.وفي أغسطس المُقبل، سينطلق عرض مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، عبر قناة DMC ومنصة Watch It، حيث يضم العمل 7 حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار 5 حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة طاقم تمثيل مختلف، في تجربة درامية متنوعة، وقد انتهى صنّاع العمل بالفعل من تصوير حكايتين هما: "فلاش باك" و"بتوقيت 28"، بينما تتواصل حاليًا عمليات تصوير الحكايتين "Just You" و"هند". كما انضمت الحكاية الخامسة "ديجافو" مؤخرًا إلى جدول التصوير، في حين يُنتظر الإعلان قريبًا عن تفاصيل الحكاية السادسة بعنوان "الوكيل".ويدور الإطار الرئيسي لقصة المسلسل، حول جملة "في حاجات بتبان واضحة.. بس الحقيقة غير اللي أنت شايفها خالص"، في إشارة إلى أن كل حكاية تحمل في طياتها مفاجآت وتفاصيل قد تقلب الظاهر إلى نقيضه، وهو ما يقدمه المسلسل من خلال قالب درامي نفسي مشوّق.ويشهد موسم مسلسلات "الأوف سيزون" تواجد الممثل أحمد فهمي، والمطرب أحمد فهمي، حيث يُشارك كل منهما بمسلسل مختلف تمامًا عن الآخر، إذ يُنافس "" الممثل، بمسلسل بعنوان "ابن النادي" تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.وتعتمد أحداث المسلسل المُقرر عرضه قريبًا عبر منصة "شاهد" على رياضة كرة القدم بوجه عام، لتأتي الفرصة لـ أحمد فهمي إلى تقديم عمل به خطوط درامية عن كرة القدم وهي الرياضة المفضلة له، حيث تدور أحداث المسلسل حول شاب يرث نادي كرة قدم ويبدأ في مواجهة العديد من المواقف الكوميدية، ويُشارك في البطولة سيد رجب وحاتم صلاح وأحمد عبد الحميد وآخرين.أماالمطرب، يُنافس بمسلسل اجتماعي بعنوان "2 قهوة" الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه تلفزيونيًا خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث يُجسد دور "يحيى الوكيل" يعمل أستاذًا جامعيًا ويقدم برنامجًا تليفزيونيًا، وهو منفصل عن زوجته التي تلعب دورها مي القاضي.ويُشارك في بطولة المسلسل، كلّ من: مرام علي، مي القاضي، محسن محيي الدين، نانسي صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، عمر رياض، كريم العمري، هبة الأباصيري، معتز حسين وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.ولأول مرة، يخوض الفنان أمير كرارة، تجربة دراما المنصات، من خلال مسلسل "ظروف غامضة"، المُقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، والتي بدأت الترويج للعمل قبل أيام، وهو مكون من 10 حلقات فقط، والعمل تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولة العمل آية سماحة وصدقي صخر، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار رعب تشويقي، ويلعب كرارة خلال الأحداث شخصية "حسن" متزوج من آية سماحة، ويعمل بودكاستر يبحث ويحلل ألغاز الماورائيات والمواقف الغامضة.

يمكنك قراءة.. مسلسلات جديدة مأخوذة عن أعمال روائية قريبًا.. أبرزها لـ هندي صبري

ياسر جلال مذيع في "للعدالة وجه آخر"

https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DK7GGqmoY4s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ويخوض الفنان ياسر جلال، أولى تجاربه في دراما المنصات أيضًا، من خلال مسلسل "للعدالة وجه آخر" الذي يُجرى تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه على منصة TOD قريبًا، وهو مكوّن من 15 حلقة، وتعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، من خلال لغز جريمة قتل تحدث في بداية الأحداث ويتم البحث عن القاتل على مدار الحلقات، حيث يظهر ياسر جلال بشخصية مذيع تلفزيوني، وأروى جودة في دور زوجته، ومحمد علاء بشخصية ضابط شرطة، ونوران ماجد في دور مساعدة ياسر جلال ومديرة أعماله، والعمل تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيس.ويأتي ذلك، بخلاف الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو، المُقرر عرضه قريبًا، و"ورد وشوكولاتة" لـ محمد فراج وزينة، و"ابن النصابة" لـ كندة علوش، و"ولد وبنت وشايب" للفنان أشرف عبد الباقي، و"وتر حساس 2" للفنانة غادة عادل، و"أنا أنت.. وأنت مش أنا" للفنان معتصم النهار، في أولى تجاربه بالدراما المصرية، و"آندر إيدج"، بجانب مجموعة أخرى من المسلسلات المصرية التي يُجرى التحضير لها حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».