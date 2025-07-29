راغب علامة يؤجل حفله في مصر لأسباب خارجة عن الإرادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:16 مساءً - أعلن الفنان اللبناني راغب علامة تأجيل حفله الغنائي الذي كان مقررًا في مصر خلال أغسطس المقبل، وذلك بعد أزمة أثارها حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي اعتبرته نقابة المهن الموسيقية مخالفًا للأعراف والتقاليد المصرية، وأصدر على إثره نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل قرارًا بوقفه مؤقتًا عن الغناء في مصر.

التأجيل لحين اتضاح موقفه القانوني

وقال راغب علامة في بيان رسمي، إن الحفل المقرر في الثاني من أغسطس قد تم تأجيله إلى سبتمبر المقبل، مرجعًا السبب إلى "ظروف خارجة عن إرادته وإرادة منظمي الحفل".

وأكد مصدر مقرب من الفنان اللبناني أن قرار التأجيل جاء بناءً على رغبة راغب علامة شخصيًا، لحين اتضاح موقفه القانوني مع الجهات المعنية في مصر، في ضوء المستجدات التي أعقبت الحفل الأخير.

تحقيق مرتقب في نقابة الموسيقيين

وكان راغب علامة قد أجرى مداخلة تلفزيونية مؤخرًا مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أكد خلالها التزامه بالحضور إلى مقر النقابة خلال الأسبوع المقبل، بناءً على طلب رسمي للتحقيق في ملابسات حفل الساحل الشمالي، وللتشاور بشأن صياغة بروتوكول ينظم حفلاته القادمة في مصر.

قرار نقابة الموسيقيين: وقف مؤقت واستدعاء للتحقيق

من جانبه، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا أعلن فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء داخل مصر، واستدعاءه للتحقيق.

وأوضح مصطفى كامل أن القرار جاء على خلفية "سلوك مخالف للعادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية"، تم رصده خلال الحفل الأخير، معتبرًا أن ما حدث "لم تعتده المسارح المصرية، التي طالما اعتلاها كبار الفنانين بروح الفن الرفيع".

نقابة الموسيقيين: تنسيق مع الجهات السياحية

وأشار البيان إلى أن نقابة المهن الموسيقية ستخاطب غرفة المنشآت السياحية لعقد اجتماع مشترك، لبحث ملابسات الحفل الذي أُقيم داخل إحدى المنشآت، والتي وصفها البيان بأنها "شهدت تجاوزًا غير مقبول للأعراف المجتمعية".

وأكدت النقابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الحفلات الفنية بالإطار الأخلاقي والمجتمعي المتعارف عليه في مصر.

