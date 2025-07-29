شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يبدأ تصوير فيلم "الكراش" الأسبوع المقبل وميرنا جميل بطلة أمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم أحمد داود تصوير فيلمه الجديد الكراش، الأسبوع المقبل بحسب تصريح المنتج زيد الكردى لـ الخليج 365، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، حيث من المقرر أن يستمر تصوير الفيلم لمدة شهر ونصف على أقصى تقدير، خاصة أن داود سيشارك في رمضان 2026 بمسلسل جديد، وسيبدأ تصوير الفيلم بكثافة بالغة حتى يتمكن من الانتهاء من تصويره في اقرب وقت .

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من ميرنا جميل وباسم سمرة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبيرمن الفنانين إلى قائمة الابطال خلال الفترة المقبلة، الفيلم من إنتاج نيوسينشرى زيد الكردى.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد داود مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.