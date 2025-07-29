منة عرفة توثق لحظاتها على البحر من رحلتها بجزر المالديف

منة عرفة بإطلالات بحرية متنوعة مفعمة بالأناقة والجرأة

منة عرفة حاضرة في رمضان 2025 بمسلسلين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:02 مساءً - تقضي الفنانة الشابةعطلتها الصيفية في جزر المالديف، والتي اعتادت على التواجد بها خلال فصل الصيف من كل عام، وذلك للاستمتاع بأجواء الطبيعة الخلابة والمياه الفيروزية التي تشتهر بها هذه الجزر، وحرصت منة على توثيق اللحظات التي تقضيها على البحر ووسط الطبيعة؛ بصور وفيديوهات قامت بنشرها عبر منصاتها بالسوشيال ميديا.خطفت منة عرفة أنظار متابعيها مؤخراً؛ عبر صور وفيديوهات شاركتها منفي جزر المالديف، حيث ظهرت بإطلالات بحرية متنوعة ومفعمة بالأناقة والجرأة، آخرها إطلالتها بفتسان أبيض قصير مناسب للبحر، ونشرتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، ما أثار إعجاب جمهورها الذي تفاعل مع الصور بتعليقات إيجابية، مشيدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الهادئة.قد تحبين قراءة: منة عرفة تروّج لشخصيتها بمقطع فيديو من كواليس وتقابل حبيبيذكر أنتواجدت في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسلين؛ هما: "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.وتدور أحداث مسلسل "" حول ليل التي تكتشف خيانة زوجها لها وتزوجه عليها، مما يدفعها إلى الانفصال عنه والبدء في رحلة عاطفية جديدة. خلال هذه الرحلة، تواجه ليل العديد من الصراعات العاطفية، وتكتشف أسراراً عن عائلة زوجها السابق، مما يضعها في مواجهة صعبة خاصة مع زوجة طليقها، في الوقت الذي تدخل فيه بعلاقة حب شائكة مع شقيق طليقها.تابعي أيضاً: فيديو.. منة عرفة لـ"الخليج 365": غيابي عن السينما كان لأسباب خاصة

كما شاركت منة عرفة أيضاً في مسلسل "جوما"، بطولة ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، محمد مهران، مارتينا عادل، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويدور العمل في دراما نفسية تشويقية، تدور أحداثه حول تقاطع حياة طبيب نفسي مع حياة مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية وعقد ماضية.

وسينمائياً، كان آخر أفلام منة عرفة فيلم "أسود ملون"، الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2024، وقام ببطولته بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

