تطور جديد في حالة زوج تيسير فهمي بعد نقله إلى المستشفى

تيسير فهمي تعلن تماثل زوجها للشفاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:02 مساءً - كشفت الفنانةآخر تطورات حالة زوجها، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله مستشفى العلمين بالساحل الشمالي، حيث يتواجدان هناك من أجل قضاء العطلة الصيفية، إذ أكدت تيسير فهمي أن زوجها تماثل للشفاء، موجهة الشكر للأطباء في المستشفى على مجهوداتهم في الأيام الماضية.وكتبتفي منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك": "بفضل دعواتكم وجهود الأطباء في مستشفى العلمين، تماثل زوجي للشفاء، أشكركم جميعاً، وربنا يشفي كل مريض"، ويأتي ذلك بعد أسبوع من نقل زوج تيسير فهمي إلى المستشفى، حيث كانت قد أعلنت وقتها عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، من دون الكشف عن طبيعة هذه الأزمة.

سبب الغياب عن التمثيل 13 عاماً

وكانت الفنانةقد ظهرت مؤخراً في برنامج ""، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، وكشفت عن السبب الحقيقي وراء غيابها الطويل عن الساحة الفنية منذ 13 عاماً، والذي أثار التساؤلات حول اعتزالها أو ابتعادها النهائي عن التمثيل، موضحة أن الأمر لم يكن اعتزالاً كما اعتقد البعض، بل كان قراراً مؤقتاً بالتوقف عن العمل.أوضحتخلال اللقاء قائلة: "في البداية قررت أن أتوقف لفترة مؤقتة، وانشغلت بأمور اجتماعية مختلفة، ثم مرت السنوات بسرعة بدون أن أشعر، عاماً بعد عام، حتى فقدت الإحساس بالوقت، وبالنسبة لي، لم أعتبر الأمر اعتزالاً على الإطلاق، بل شعرت فقط أنني أحتاج إلى اكتشاف ذاتي في مجالات أخرى، ولم يكن لدي أي أسباب تدعو للضيق".وعن احتمالية عودتها إلى الفن مجدداً، أوضحتقائلة: "التمثيل خاصة لشخص مثلي يعشقه، بالطبع أفتقده، لكن حين أشاهد الأعمال الفنية، أتابعها كمشاهدة عادية فقط، من دون نقد أو تحليل، بل أندمج مع العمل، سواء أحببته أو لم يعجبني، لكن عمري ما تمنيت حاجة مش بتاعتي، أيضاً من أجل عودتي مرة أخرى؛ لابد من عمل يحترم ما قدمته سابقاً".يُذكر أن آخر أعمال، كان مسلسل ""، الذي عُرض عام 2012، وشارك في العمل ياسر جلال، تامر هجرس، وآخرون، ودارت أحداث العمل حول "عبير" التي تكتشف بالصدفة خيانة ‏زوجها لها، الذي استغلها في مواقف كثيرة، ولكنها تكتشف تورطه في العمل جاسوساً لدى إحدى الجهات ضد وطنه، ما يضطرها إلى إبلاغ ‏السلطات المختصة التي تراقبه لكشف تفاصيل خيانته.‏