أنغام تكشف نتيجة فحص ورم البنكرياس وتبدأ خطوات التعافي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:02 مساءً - طمأنت النجمة المصرية أنغام جمهورها بشأن حالتها الصحية بعد خضوعها لفحوص دقيقة في أحد مستشفيات ميونخ بألمانيا، أكدت من خلالها أن الورم الذي تم استئصال جزء منه في البنكرياس "حميد" ولا يشكل خطرًا على حياتها. أنغام تتماثل للشفاء كان قد طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مؤكدًا أنها تتماثل للشفاء، وذلك من خلال منشور سابق قبل البث للمباشر قال فيه: "حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جدًا جدًا..رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك.. الخبر الدقيق الصحيح ان أنغام الحمد لله (زي الفل)".

وأضاف: "اتكلمنا النهاردة اكتر من مرة وهي الحمد لله بخير وتخرج من المستشفى بكرة او بعده بالكتير ان شاء الله ".

واختتم منشوره قائلًا: "أنغام طلبت مني أطمن كل حبايبها وشرحتلي حالتها الصحية بالتفصيل والنهاردة الساعة 7 إن شاء الله هنعمل لايف مخصوص أقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في المانيا ومحبتها الكبيرة ليكم".

أنغام تتواصل مع محمود سعد وتطلب طمأنة الجمهور ومن خلال بثٍّ مباشر أعلن بأنه قد تم التواصل مع الفنانة أنغام قائلًا: "من حسن حظي أنه صارت بيني وبين أنغام صداقة في منتهى القوة ومحبة كبيرة.. وبعت لها رسايل من فترة مش بترد ‏وده مش من عادتها، لأنها على طول بترد عليا، والنهاردة الصبح ظهرت وكلمتني، وطبعًا السوشيال ميديا مليانة أخبار هنا وهنا، والبعض ‏بيجتهد في الأخبار وإحنا عارفين مزايا السوشيال ميديا وعيوبها، ولقتها قلقانة جدًا عليكم، قالت لي أنا قلقانة جدًا على الناس اللي بتسأل ‏عني، والأخبار اللي بتنتقال عني غير دقيقة".‏ تفاصيل دقيقة عن الحالة الصحية لـ أنغام أما عن تفاصيل حالة أنغام الصحية فقد كشف بأنه قد تم استئصال جزء من الكيس الحميد ولا يزال جزءٌ آخر باقٍ، حيث صرَّح قائلًا: "أنغام عندها كيس على البنكرياس، والحمد لله طلع حاجة عادية وحميدة، وكل اللي بيتقال مالوش أساس من الصحة ‏خالص، وعملوا ليها منظار في المانيا وبالتحديد في ميونخ.. والمنظار دخل من الفم، لحد ما وصل البنكرياس وشال جزء كبير من الكيس ‏لأن الكيس كبير، وهي بتاكل، وبتتألم جامد جدًا وعاوز أنك تدعوا لها، بتقدر تمشي وتاكل حاجات بسيطة، معندهاش أي حاجة خبيثة، ‏وهتخرج بكره أو بعده".‏

موعد عودة أنغام لمصر وكشف أيضًا عن موعد عودة أنغام إلى مصر قائلًا: "لو خدت حقن في الدم هتضطر تقعد شوية، ولو حبوب احتمال تيجي على طول، واللي فاضل من الكيس ‏مش مزعج، قد تحتاج تشيله في فترة من الفترات قدام، وعاوز متابعة، كل شهر أو اتنين تعمل رسم وتشوف، والأطباء في ألمانيا قالوا ليها ‏اعملي رسم في مصر، ولو مستقر ومش بيكبر مفيش مشكلة، ومفيش حاجة خطر، وهي كويسة جدًا، واتكلمنا أكتر من تلات أربع مرات، ‏أرجوكم ده الخبر الدقيق".



