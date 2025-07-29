شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم وجميلة عوض ثنائية فنية سينمائية من عروستي إلى ريد فلاج والان مع تفاصيل الخبر

يجتمع الفنانان أحمد حاتم وجميلة عوض في السينما مجدداً خلال فيلم ريد فلاج الذى انطلق تصويره اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك بعد 4 سنوات من تقديمهما فيلم "عروستى" الذى تم عرضه عام 2021 وحقق نجاحاً لافتاً وقت عرضه، وظهر حاتم وجميلة فى ثنائية متناغمة فى هذا العمل، لتعود هذه الثنائية الفنية مرة أخرى فى "ريد فلاج".

تفاصيل فيلم ريد فلاج

فيلم "ريد فلاج" انطلق تصويره اليوم الثلاثاء في منطقة أكتوبر، ومن بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران، فكرة كيرو أمين، والعمل وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، والعمل إنتاج من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وأمباير موفيز، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت.



احمد حاتم وجميلة عوض

يذكر أن جميلة عوض تستعد لتصوير فيلم آخر بعنوان "حين يكتب الحب" حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوى، معتصم النهار، سوسن بدر، نانسى صلاح، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعى.

أحمد حاتم ينتظر أكثر من فيلم

أما أحمد حاتم فينتظر عرض أكثر من عمل جديد، منها فيلم قصر الباشا، الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية، وسيتحدد موعد عرضه النهائي قريبًا، بالإضافة إلى فيلم الملحد الذي تأجل عرضه ويواجه مصيرًا مجهولًا، كما يستعد لاستئناف تصوير باقي مشاهده في فيلم حدوتة الأيام الباقية، أيضًا يظهر ضيف شرف في مسلسل ظروف غامضة، بطولة أمير كرارة وآية سماحة.

يذكر أن أحمد حاتم شارك فى دراما رمضان بظهور خاص خلال أحداث مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح وعلى صبحى وضيوف الشرف أحمد حاتم، محمد ممدوح، شيرين رضا وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.