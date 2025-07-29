شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير فهمى تطمئن جمهورها على صحة زوجها: زوجى تماثل للشفاء أشكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة تيسير فهمى، الشكر لأطباء مستشفى العلمين، وطمأنت جمهورها على حالة زوجها الصحية، حيث نشرت عبر حسابها بموقع فيس بوك، بوست وكتبت قائلة :"بفضل دعواتكم وجهود الأطباء في مستشفيي العلمين زوجي تماثل للشفاء أشكركم جميعا وربنا يشفي كل مريض".

وسبق وطمأنت الفنانة تيسير فهمى جمهورها على صحتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ عدة اشهر، وقالت في تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد الله أنا بخير وتعرضت لدور برد شديد شرس جدًا، ولكن الحمد لله اتبعت الكورس العلاجى وأصبحت فى أفضل حال بفضل دعاء كل حبايبى الذين شعرت بوجودهم أثناء أزمتى المرضية واعتذر لكل من حاول الاتصال أو الاطمئنان على لأنى لم أستطع الرد".

وكانت أعلنت الفنانة تيسير فهمي اصابتها بمتحور كورونا الجديد "XEC"، الأيام الماضية وكتبت وقتها عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك قائلة "المتحور شرس"، لتضيف بعد ذلك في التعليقات "مش ممكن يكون دور برد بالشراسة دي"، رداً على تعليق من أحد أصدقائها قائلاً "سلامتك يا قمر قوليلي إيه علشان أعرف أنا بمتحور أنا كمان ولا إيه" وسرعان ما استقبلت الفنانة تيسير فهمى عددا كبيرا من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل من متحور كورونا الجديد.