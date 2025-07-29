شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لعدد من الرموز الفنية والثقافية، بمناسبة حصولهم على جوائز الدولة التقديرية في مجالي الفنون والآداب لعام 2025.

وجاءت التهنئة عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك"، وخصّت النقابة التهنئة لكل من:المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، مدير التصوير القدير سمير فرج، الفائز بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، الفائزة بجائزة الدولة التقديرية في الآداب.

وأعربت النقابة عن فخرها واعتزازها بهذه الكوكبة من المبدعين، مؤكدة أن تتويجهم بهذه الجوائز هو تكريم مستحق لمسيرتهم الغنية وعطائهم المؤثر في خدمة الثقافة والفن المصري.

وكان أعرب مدير التصوير سمير فرج، عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة الدولة التقديرية عن مشواره الفني الطويل الذى شارك من خلاله بصناعة أهم الاعمال السينمائية في فترة التسعينيات ومشاركته نجوم كبار مثل النجم الكبير فريد شوقي والنجمة نادية الجندي والنجم عادل أمام والنجم نور الشريف وآخرين.

وقال مدير التصوير سمير فرج في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الفضل يعود في الجائزة للنقيب استاذ مسعد فودة، هو الذي تقدم ورشح الاسم، الفضل يعود له، وطبعا في سني دا اخد جائرة عن كل حياتي دا شيء مشرف جدا والحمد لله".