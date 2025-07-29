شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من فيلم الست لما لـ ماجد المصرى وعمرو عبد الجليل ودرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل فيلم "الست لما" تصوير مشاهد العمل بقيادة النجوم يسرا، درة، ماجد المصري، وعمرو عبد الجليل، وسط أجواء من الحماس والتركيز داخل مواقع التصوير، وقد انضم الفنان ماجد المصري مؤخرًا إلى طاقم الفيلم، ليجسد دور زوج يسرا ويواجهان العديد من المواقف خلال حياتهما.

فيلم الست لما من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمد أنور، كريم عفيفى، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

تجسد في فيلم "الست لما" شخصية دينا الكردي هي إعلامية مؤثرة في الأربعينيات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة. تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم. تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعانى من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.



