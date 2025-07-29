شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستأصل"كيس حميد" من البنكرياس.. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد تواصلها معه صباح اليوم للإطمئنان على جمهورها وطمأنتهم بشأن ما يُتداول حول حالتها الصحية.

وقال سعد في تصريحات عبر صفحته الرسمية، إن أنغام أبدت قلقها من الأخبار المتداولة غير الدقيقة، وأكدت له أنها تتلقى العلاج حاليًا في أحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد معاناتها من مشكلة صحية في البنكرياس.

وأوضح أن النجمة الكبيرة خضعت لـ"مناظرة" من الفم حتى كيس البنكرياس، وتم إزالة جزء كبير من الكيس الحميد من البنكرياس مما تسبب في الألم، ولكنها الآن بدأت تتناول الطعام بكميات بسيطة وتشرب الماء، وتستطيع المشي رغم الألم الشديد.

وأشار سعد إلى أن أنغام قد تخرج من المستشفى غدًا أو بعد غد، إلا أن الأطباء لم يحددوا بعد موعد عودتها إلى مصر.