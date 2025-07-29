فيلمان ومسلسل لـ أحمد حاتم في صيف 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:22 مساءً - يعيش الفنان أحمد حاتم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما والتلفزيون؛ حيث يعمل على فيلمين ومسلسل، ما بين الرومانسية والدراما الاجتماعية؛ ليطل على جمهوره بوجوهٍ مختلفة. ومن المُقرر طرح تلك الأعمال خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري.
يمكنك قراءة.. بعد شائعات ارتباطهما.. أعمال جمعت أحمد حاتم وهنا الزاهد
أحمد حاتم يبدأ تصوير فيلم "ريد فلاج"المشروع الأول للفنان أحمد حاتم هو فيلم "ريد فلاج"، والذي بدأ تصويره صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو، داخل أحد الديكورات بالقاهرة، على أن ينتقل صنّاعه إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر انتهاء التصوير خلال شهر أغسطس المقبل؛ تمهيداً لطرحه في دور السينما، في موسم أفلام صيف 2025.
أبطال فيلم "ريد فلاج"ويُشارك في بطولة فيلم "ريد فلاج" بجانب الفنان أحمد حاتم، كلٌّ من: جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، إنتصار. وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب. والعمل فكرة كيرو أيمن. وتأليف أحمد محيي. وإخراج محمود كريم. وإنتاج محمود عبدالله، وأحمد الجنايني، ومحمد رشيدي، وإمباير موفيز.
"أول ليلة".. فيلم جديد يجمع أحمد حاتم وآية سماحةكما بدأ أحمد حاتم تصوير فيلم جديد بعنوان "أول ليلة"؛ تميهداً لطرحه في دُور العرض خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري. ويُشاركه البطولة كلٌّ من: آية سماحة، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، سيد رجب، إنتصار، رحمة أحمد، وغيرهم. والعمل سيناريو وحوار أحمد بدوي. وقصة وإخراج ساندرو كنعان. وإنتاج شركة "فيلم سكوير".
"العند".. مسلسل جديد لـ أحمد حاتمكما يستعد أحمد حاتم لتصوير مسلسله الجديد، الذي يحمل اسماً مبدئياً "العِند"، منتصف شهر أغسطس المُقبل، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار. وهو تأليف أحمد عادل. وإخراج أحمد عادل سلامة. وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .
أفلام جديدة لـ أحمد حاتميُذكر أنّ أحمد حاتم يترقب طرح أفلام جديدة له في دور السينما خلال الفترة المُقبلة؛ حيث تأجّل عرضها أكثر من مرة، رغم أنها جاهزة للطرح منذ فترة طويلة، منها: "الملحد"، و"المنبر"، وكذلك "قصر الباشا" الذي انتهى من تصويره منذ عامٍ تقريباً؛ حيث يُعَد تجرِبة سينمائية جديدة، وتجمع فنانين من أجيالٍ مختلفة. ويُشارك في البطولة بجانب أحمد حاتم، كلٌّ من: مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، الفنانة السعودية سمية رضا، الفنان محمد القس، هيثم زيدان. والعمل من تأليف محمد ناير. ومن إخراج محمد بكير. وإنتاج شركة "Ah media production" للمنتجة آلاء لاشين.
