أمير كرارة لـ الخليج 365: أفضل الأفلام التي تجمع الكوميديا وأكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:22 مساءً - في أثناء وجوده بالرياض لتقديم العرض الخاص بفيلم "الشاطر"، التقت «الخليج 365» الفنان أمير كرارة، الذي أبدى حماسه للعرض الخاص بالرياض، بموفي سينما بالنخيل مول، وكان معه هذا الحوار.

أمير كرارة: "متحمس جداً لعرض فيلم الشاطر بالرياض"

في بداية اللقاء، أبدى الفنان أمير كرارة تحمُّساً كبيراً لعرض فيلم الشاطر بالرياض؛ متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور؛ قائلاً: "متحمس جداً لعرض فيلم الشاطر بالرياض، وأتمنى أن يحوز الفيلم على إعجاب الجمهور ومحبي السينما المصرية".

وأضاف كرارة؛ قائلاً: "حقيقةً، أؤكد أن أحداث وقصة العمل ستُسعد مَن يشاهدها خلال العرض الأول، وهي قصة جميلة جداً، والفيلم مناسب لجميع أفراد الأسرة".

أمير كرارة وأبطال فيلم الشاطر- الصورة خاصة بـ«الخليج 365» من تصوير زكية البلوشي

الجمع بين الكوميديا والأكشن

وعن توجهه الفترة الأخيرة للمشاركة بأفلام كوميدية، رغم نجاحاته التي حققها سابقاً بأفلام الأكشن، قال كرارة: "فيلم الشاطر به الكثير من مشاهد الأكشن، وهذه النوعية من الأفلام تناسب جميع العائلات العربية من وجهة نظري، وأيضاً جميع الأعمار؛ لذلك تجذبني كثيراً نوعية الأفلام التي تجمع بين الكوميديا والأكشن؛ فأنا أفضّلها، وحرَصت مؤخراً على أن تكون أفلامي مزيجاً بين الأكشن والكوميدي؛ حتى تجذب المشاهد".

نشاطاته القادمة

وعن جديده، قال كرارة: "لا توجد لديّ مشاريع قادمة، هذه الفترة سأخلد للراحة لفترة قليلة بعد فيلم الشاطر، ثم أبدأ من جديد باختيار أعمال مناسبة".

فيلم "الشاطر"

تدور أحداث الفيلم حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل، بعد تورُّطه مع عصابة خارجية، يعتقد أنها خطفت شقيقه الأصغر "عصفور"، وتتوالى الأحداث. ويجسّد أمير كرارة بالعمل دَور "أدهم الشاطر".

العمل من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، وكريم يوسف. ومن بطولة: الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.

يمكنك قراءة.. أمير كرارة لـ"الخليج 365": "الشاطر" قريب إلى قلبي.. والكوميديا أصعب من الأكشن

آخر أعمال أمير كرارة السينمائية

وكان آخر تواجُد للفنان أمير كرارة بفيلم سينمائي، من خلال فيلم "البعبع"، والذي عُرض عام 2023. وجاءت بطولته بجانب أمير كرارة لكلٍّ من: ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، وغيرهم. والعمل من إخراج حسين المنباوي. ومن تأليف إيهاب بليبل.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن؛ ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلّغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يُفاجأ بظهور ولديه الاثنين في منزله القديم، واللذين لم يكن يعلم عنهما شيئاً منذ ولادتهما؛ فيُضطر للهروب بهما وسْط هجوم إحدى العصابات عليه.

