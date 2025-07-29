وئام مجدي تروي معاناتها مع الاكتئاب: كنت أهرب منه.. قلبي زعلان أوي

وئام مجدي: "أعاني من الاكتئاب منذ سنوات"

وئام مجدي: "لم أعُد قادرة على الفراق"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:22 مساءً - روت الفنانةمعاناتها معمنذ عدة سنوات، وتأثيره على نشاطها الفني وحجم الإنجازات التي تُحققها؛ إذ حاولتْ تجاوُز تلك المحنة في الفترة الأخيرة، إلّا أن الأمر يزداد سوءاً معها إلى حدٍّ ما، لاسيّما مع رحيل جَدتها "تيتة نوال" قبل أسابيع بعد صراع مع المرض.وقد نشرتمقطع فيديو عبْر حسابها على "إنستغرام"، عبارة عن لقطات مصوّرة في وقتٍ سابق، تجمعها بجَدتها الراحلة، تُشير إلى حجم الترابط الكبير بينهما، ووجودها بشكلٍ رئيسي في يومياتها. معلقة على الفيديو بقولها: "أنا واقفة في مكاني من سنين بظروف حصلت. أنا بقالي سنين كتيرة في اكتئاب. أطلع منه وأدخل تاني. وزي ما كله عارف إن سبب الڤيديوهات دي، إن تيتة عاشت معايا علشان أنا عندي اكتئاب. كنت أهرب منه بها".وأضافت: "لكن دلوقتِ، أنا واقفة مكاني، لا سفر ولا شغل ولا صحاب ولا أي حاجة مخلياني كويسة. مبقتش قادرة على أي فراق لا أهل ولا صحاب ولا حبيب. تعبت من الفكرة دي. آه بحمد ربنا على كل حاجة حلوة في حياتي. بس أنا قلبي زعلان أوي عليها، وزعلان أكتر إني واقفة مكاني من سنين".

"تيتة نوال" التي رحلت عن عالمنا في شهر مايو الماضي، بعد صراع مع المرض، سبق ونالت شهرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع الفيديو الطريفة التي كانت تنشرها حفيدتها وئام مجدي برفقتها؛ حتى تصدّرت "تيتة نوال" ترند منصات التواصل بسبب عفويتها الكبيرة وخفة دمها التي عشقها الجمهور.



وئام مجدي تُشارك في فيلم "ماما وبابا"

آخر أعمال وئام مجدي الفنية

انتهت الفنانةمؤخراً من تصوير فيلم "بابا وماما". بطولة الفنانة ياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن؛ تمهيداً لطرحه في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري. والفيلم تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي. وهو تأليف محمد صادق. وإخراج أحمد القيعي. وإنتاج ياسر صلاح، ومحمد رشيدي "رشيدي برودكشن".

يُذكر أن وئام مجدي شاركت في بطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات" إلى جانب: علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، وعدد آخر من الممثلات الشابات. والفيلم من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد. وإخراج عمرو صلاح. وإنتاج أحمد السبكي.

وقد شاركت وئام مجدي في موسم دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "الكابتن". بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال. وضيوف الشرف: محمد عبدالرحمن توتا، وخالد كمال، وإسماعيل فرغلي. وتأليف عمرو الدالي. قصة أيمن الشايب. وإخراج معتز التوني. وإنتاج شركة k media كريم أبوذكري.

والذي دارت أحداثه حول طيار يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطاً كبيراً حتى يقوم بتنفيذها.

