نقابة المهن التمثيلية: ندعم المواهب الصادقة... والفن المصرى أمانة

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عبر صفحتها على "فيسبوك"، ردًا على ما تم تداوله من تساؤلات وتأويلات غير دقيقة في الوسطين الفني والإعلامي، مؤكدة دعمها الثابت لكل فنان موهوب ومخلص ينتمي لهذه الصناعة العريقة.

وأوضحت النقابة في بيانها أنها لم تقف يومًا ضد أي موهبة صادقة تمتلك أدواتها الفنية وتلتزم بقواعد المهنة، بل تفتخر بكل فنان يسعى لتقديم فن راقٍ يليق بالجمهور المصري وبمكانة مصر الحضارية.

وشددت النقابة على أن أي مخرج أو منتج يلتزم بلوائحها القانونية ويستكمل الإجراءات التنظيمية المطلوبة، بما في ذلك استخراج التصاريح اللازمة، سيجد منها كل الدعم والتعاون والتيسير لضمان بيئة عمل منضبطة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضمن تقديم أعمال فنية تليق بمصر وتخاطب العالم بجودة عالية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النقابة تعمل وفق قواعد توازن بين مصلحة الفن والمجتمع والدولة، مشددة على التزامها بدعم كل من يسير على نهج الانتماء الحقيقي للمهنة، وقالت: "الفن المصري أمانة، والنقابة حارسة لمصداقيته وكرامة ممارسيه".