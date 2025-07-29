جيب قصير.. منة فضالي تنشر صورة جديدة بإطلالة جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها صورة جديدة أثناء رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت منة الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "صباح الخير باريس"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "كروب توب" وجيب قصيرة.

ولاقت الصورة تفاعل عدد كبير من محبيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "القمر بنفسه"، "حبيبتي الحلوة"، "الحلوة"، "حبك للحياة غير".

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، والعمل من إخراج محمد سامي.

