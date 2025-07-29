مصطفى غريب لـ الخليج 365: فيلم الشاطر من أجمل أفلامي وهذا جديدي

مصطفى غريب يتحدث عن فيلم "الشاطر"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:07 مساءً - كشف الفنان م، أثناء تواجُده في الرياض لحضور العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بسينما "موفي" في "النخيل مول"، عن شعوره تجاه الفيلم في حوارٍ أجرته معه «الخليج 365».عن شعوره تجاه عرض الفيلم، قال مصطفى غريب لـ«الخليج 365»: فيلم "الشاطر" هو من أجمل الأفلام التي قمت بالمشاركة فيها بالفترة الأخيرة مع الفنان أمير كرارة وأيضاً الفنانة والنجمة هنا الزاهد.وتابع مصطفى غريب قائلاً: الجميع بذل جهوداً كبيرة في فيلم "الشاطر" وقدّم أفضل ما لديه، وكانت الأجواء بالتصوير جميلة جداً. الحمد لله.وجسّدتُ بالفيلم دَور "فتوح "، وهو مدرب رياضي ويساعد صديقه "أدهم" بعد أن يقع بمصيبة، عندما يكتشف اختطاف شقيقه "عصفور".والعمل جميل وأدعو الجميع لمشاهدته، وهو فيلم ذو قصة جميلة وممتعة بعالم السينما.وعند سؤاله عن مشاريعه القادمة بعالم السينما، أجاب الفنان مصطفى غريب قائلاً: "لديّ فيلمان سينمائيان قادمان وهما: فيلم "درويش"، وفيلم "برشامة". قريباً إن شاء الله".

فيلم "الشاطر" هو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، كريم يوسف. ومن بطولة: الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.

تدور أحداثه حول "أدهم الشاطر" وهو يعمل دوبلير يجسّد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير في الأفلام السينمائية، ولكنه يقع في العديد من المتاعب والمشاكل عندما يتورّط مع عصابة خارج مصر، يصله خبر أن شقيقه الأصغر "عصفور" فُقد؛ فيبدأ رحلة البحث عن شقيقه ويتفاجأ بوقوعه بمشاكل مع عصابات، وتتوالى الأحداث. ويجسّد الفنان مصطفى غريب شخصية "فتوح" في الفيلم.

أما أعمال الفنان مصطفى غريب القادمة: هو فيلم "درويش" والذي تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وليد الحلفاوي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ وسام صبري. ومن بطولة: الفنان عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال.وفيلم "برشامة" من ﺇﺧﺮاﺝ خالد دياب. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ شيرين دياب، وأحمد الزغبي. ومن بطولة: الفنان هشام ماجد، باسم سمرة، ريهام عبدالغفور، حاتم صلاح مصطفى غريب، فدوى عابد.