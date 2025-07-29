شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز ترثى ابنها زياد الرحبانى بترنيمة.. خبر خاطئ والفيديو فى التسعينات والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو تقدم فيه السيدة فيروز، ترنيمة من أحد الأديرة فى لبنان، على أنه رثاء لأبنها زياد الرحبانى من داخل كنيسة رقاد السيدة بكفيا، مقر العزاء، لكن حقيقة الأمر هو أن الترنيمة كانت فى التسعينات من أحد الأديرة وليس لها علاقة بعزاء الراحل زياد الرحبانى.

الفيديو المتداول

الفيديو الحقيقى

وكانت وصلت النجمة الكبيرة فيروز إلى كنيسة رقاد السيدة بكفيا، لتتقبل واجب العزاء في ابنها الموسيقار زياد الرحبانى لليوم الثانى وسط حراسة مشدده مع ابنتها ريما.

وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، أمس الاثنين ، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.

ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود و الزهور والزغاريد.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها.

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحى اللبنانى البارز زياد الرحبانى، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.