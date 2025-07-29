شكرا لقرائتكم خبر عن تشعر بالضغط.. حبيبة براد بيت تفكر فى تغيير مظهرها للتشبه بأنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير إعلامية، أن إينيس دي رامون، حبيبة النجم العالمي براد بيت، تفكر جديًا في إجراء تغييرات تجميلية على مظهرها لتقترب أكثر من ملامح أنجلينا جولي، زوجته السابقة، والتي لا تزال تُعتبر "الشريكة المثالية" في نظر الكثيرين.

ونقلت RadarOnline عن مصادر مطلعة، أن إينيس تشعر بضغط نفسي هائل لكونها حبيبة أحد أكثر الرجال جاذبية في العالم، مشيرين إلى أن براد منحها وصولًا كاملًا إلى فريقه المتخصص في الأناقة والمظهر.

وأضاف المصدر: "براد يفضل الشفاه الممتلئة، وقد تحدث معها عن فكرة الخضوع لحقن تجميلية، وإينيس لطالما شعرت بعدم الثقة بسبب شفتيها الرفيعتين، وإن كان هذا سيُرضي براد، فهي مستعدة لتجربته لأنها واقعة في حبه بشدة، وهو يبدو سعيدًا بذلك".

وأشار المطلعون إلى أن نجم Fight Club معروف بهوسه بالكمال والمظهر الخارجي، وهو ما ينعكس الآن على إينيس، التي أصبحت جزءًا من هذه "الرؤية الجمالية"، على حد وصفهم.



انجلينا واينس وبراد بيت

وتابع المصدر: "لقد بدأت بالفعل في التحول نحو نسخة شبيهة بأنجلينا، الأمر لم يتوقف عند الشفاه فقط، بل أسلوبها في الموضة أيضًا بدأ يشبه أنجلينا، من خلال ارتداء تصاميم من علامات مثل Fendi، وهي الماركة المفضلة لجولي".

ولفتت التقارير إلى أن الظهور الأخير لـ إينيس في العرض الأول لفيلم "F1"، بمدينة فينيسيا، أثار الانتباه، حيث ارتدت ملابس كاملة من Fendi، وقلدت تسريحة شعر أنجلينا وحتى وضعيات التصوير.

ورغم هذا التحول، فإن أصدقاء إينس يحاولون تذكيرها بأنها جميلة بطبيعتها، وأن براد معجب بها كما هي، لكن الضغط المصاحب لعلاقة مع نجم عالمي بحجم براد بيت، يثير في داخلها شعورًا بعدم الثقة، وختم المصدر، حديثه: "إينس تشعر بأنها تعيش قصة خيالية، وهي مصممة على الحفاظ عليها مهما كلّفها الأمر".