شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تتحدث عن زواجها السابق من تومي موتولا: "كان الأمر أشبه بالسجن" والان مع تفاصيل الخبر

فتحت النجمة العالمية ماريا كاري، قلبها للحديث عن علاقتها بزوجها السابق تومي موتولا، الذي انفصلت عنه في عام 1998، وذلك في حوار صريح مع مجلة Harper's Bazaar UK لعدد شهر سبتمبر.

وقالت كاري، البالغة من العمر 56 عامًا، إن مشاعر الغضب لا تزال تراودها أحيانًا عند تذكر تلك المرحلة، لكنها تحاول أن تتعامل معها بطريقتها الخاصة. وأوضحت: "أحيانًا أشعر بالغضب حيال تلك الفترة، لكنني أعتقد أنني تصالحت معها – على أي حال، وعدت نفسي بأني سأتوقف عن الحديث عنها".

وأضافت نجمة أغنية Obsessed: "الفكاهة هي وسيلتي للتنفيس.. من يعرفني يعلم ذلك.. أطلق النكات الصغيرة عن ما حدث، لأنه لو لم أفعل، لتحوّل كل يوم إلى قصة حزينة.. إنها آلية للتكيف، لكن الضحك في طبيعتي".

ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع استعداد ماريا كاري لإصدار ألبومها الجديد بعنوان Here for It All في سبتمبر المقبل، والذي من المتوقع أن يتناول فيه جوانب شخصية من حياتها.

وسبق أن وصفت ماريا كاري، زواجها من موتولا في مقابلة سابقة مع مجلة Cosmopolitan، قائلة: "يمكنكم أن تتخيلوا عروسًا طفلة. كان هناك جهد واعٍ لإظهاري وكأنني فتاة أمريكية بالكامل، أيًّا كان معنى ذلك. كانت الأمور شديدة التحكم... لم تكن هناك حرية لي كإنسانة. كان الأمر أشبه بالسجن".

ماريا كاري كانت قد تزوجت من المنتج الموسيقي تومي موتولا عام 1993 عندما كانت في بداية مسيرتها الفنية، قبل أن ينفصلا رسميًا في 1998.