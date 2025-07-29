شكرا لقرائتكم خبر عن لوجان ليرمان يشيد بـ براد بيت: أكثر الأشخاص تواضعًا وإلهامًا في هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الممثل الأمريكي لوجان ليرمان، بزميله النجم العالمي براد بيت، واصفًا إياه بأنه شخص متواضع وملهم، وذلك خلال مقابلة جديدة أجراها مع مجلة People.

وتحدث ليرمان، نجم فيلم The Perks of Being a Wallflower، عن أول لقاء جمعه ببراد بيت، قائلًا: "قابلت براد عندما كنت طفلًا صغيرًا ومعجبًا، كان في مطعم يرتدي بنطالًا وقميصًا من الجلد بالكامل... بدا وكأنه أروع شخص رأيته في حياتي".

وأضاف: "ثم عملنا سويًا وأصبحنا أصدقاء، ومن الجميل أن تلتقي بأشخاص تعجب بهم ويكونون عكس ما تتوقع، غير متصنعين أو متطلبين. فقط يريدون تقديم شيء عظيم".

وجمع فيلم Fury النجمين في عام 2014، حيث أدّى براد بيت دور الرقيب المخضرم "دون كولير"، بينما جسد ليرمان شخصية "نورمان إليسون"، المجند الجديد عديم الخبرة، في قصة تدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية بين طاقم دبابة أمريكية وجنود النازي.

وألمح ليرمان إلى أنه عمل مع أشخاص أقل لطفًا، دون أن يذكر أسماءهم، قائلًا مازحًا: "لن أذكرهم... ولكن ألن يكون الأمر ممتعًا لو بدأت فجأة بفضح جميع الأشخاص المزعجين الذين عملت معهم؟"، واختتم الممثل، البالغ من العمر 33 عامًا، حديثه عن براد بيت بقوله: "كان كريمًا جدًا... تشعر وكأنك تقول: 'ما هذا؟'، إنه متواضع حقًا".