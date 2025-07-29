شكرا لقرائتكم خبر عن سمر طارق تحاكي الحالات النفسية في ألبومها الجديد "طوفنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة سمر طارق أربع أغنيات من ألبومها الجديد "طوفنا" على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

تفاصيل ألبوم طوفنا

وتقتحم سمر طارق عالم الألبومات الغنائية بإطلاق أطول ألبوم في مسيرتها، حيث يضم ثمان أغنيات، من بينها "معلش" و"ليه" وأغنية الألبوم الرئيسية "طوفنا" التي أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور، في حين يضم النصف الثاني من الألبوم أربع أغنيات أخرى تطلق دفعة واحدة، من بينها "تاتا" و"صح غلط".

أغانى ألبوم طوفنا

وتلعب سمر طارق خلال أغنيات الألبوم على وتر النفسيات والحالات النفسية ومفاهيم ذاكرة الجسد ومشاعر الإحباط والطموح التي ترافقنا منذ الطفولة وتتباهت تدريجيا حتى ينساها العقل ولكن تحفر في ذاكرتنا الداخلية وتؤثر على حياتنا وتفكيرنا، وتتجول بين مفاهيم التناقضات في الحياة على غرار كلمات "عكس الحياة مش موت عكس الحياة خوفنا" من أغنية "طوفنا" و"الحلم اللي كان مفروض يكون حقيقة لسه حلم" من أغنية "معلش".

وتجسد سمر طارق خلال أغنيات الألبوم تجاربها الحياتية الخاصة بكلماتها وألحانها عبر ثمان أغنيات، تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي صاحبت ألبومها القصير الأخير "فرق توقيت" الذي ضم خمس أغنيات من بينها "كده" و"حجرة ورقة مقص".، كما يأتي الألبوم بعد تصدر سمر تريند السباق الرمضاني بعدة أغنيات خلال مسلسلات "الشرنقة" و"لام شمسية" و"كامل العدد".



البوم طوفنا