شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين المدح والانتقاد.. طريقة عزاء ماجدة الرومى لفيروز أثناء جنازة ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة ماجدة الرومى، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى بعد رد فعلها عند تقديم واجب العزاء للنجمة فيروز في وفاة ابنها الموسيقار زياد الرحبانى، بصالون كنيسة رقاد السيدة بكفيا وانهارت ماجدة من البكاء عند مشاهدة فيروز و ركعت على ركبتيها وقبلت يدها وهذه الطريقة جعلت فيروز في حالة ارتباك

الكل تفاعل مع هذا المشهد وبرر أن رد فعل ماجدة الرومى تأكيدا لحبها الشديد لأرزة لبنان وأنها تفهم جيدا مشاعر الأم عند فقدان الابن، والبعض الآخر انتقد رد فعل ماجدة الرومى وأنها اربكت فيروز وكان لابد عليها أن تلقى التحية عليها من بعيد مثل ما فعل الكل في العزاء.

ويتوافد منذ الصباح على قاعة العزاء عدد كبير من السياسيين وكبار الدولة و الفنانين لتقديم التعازى إلى النجمة الكبيرة فيروز في وفاة ابنها الموسيقار زياد الرحبانى.



وخيم الحزن على جميع اللبنانيين، أمس الاثنين ، في وداع الموسيقار زياد الرحبانى، وأقيمت له جنازة مهيبه شارك فيها الجميع، وتجمهر منذ الصباح الباكر، الآلاف من جمهور ومحبى الموسيقار الراحل زياد الرحبانى، أمام مستشفى خوري بمنطقة الحمراء بلبنان، لتوديعه بالورود ورفع كل منهم صورته والتصفيق بكثافة كبيرة أمام المستشفى.



ثم انطلق موكب تشييع الراحل زياد الرحباني في شارع الحمراء وسط تصفيق كل محبيه وجمهوره ورافقوه على الجانبين والقاء الورود و الزهور والزغاريد.

وجلست النجمة الكبيرة فيروز، في كنيسة رقاد السيدة بكفيا، تودع ابنها الموسيقار زياد الرحبانى بكل هدوء في اللحظات الأخيرة بينهما، بنظرات ألم ووجع وحزنا على فراق نجلها، كما جلست ريما ابنتها بجوارها وكل عينها حزن على رحيل شقيقها.

ورحل السبت الماضى، الموسيقار والمسرحي اللبناني البارز زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عامًا، وترك آرثا فنيا كبيرا ومسيرة حافلة فى الوطن العربى.



ماجدة الرومى



