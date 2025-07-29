شاهدوا ماذا قالت فاطمة الجشي عن مشاركتها بمسرحية طوق بمهرجان أفينيون العالمي بفرنسا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:44 مساءً - شارك فريق مسرحية "طوق" مهرجان أفينيون بفرنسا ضمن دورته الـ79، في إطار الاحتفاء باللغة العربية، وقدم فريق المسرحية 8 عروض مميزة لهم.

وشاركت الفنانة فاطمة الجشي متابعيها صورة لها من فرنسا وعلقت وكتبت: "بعد ثمانية عروض من‫ مسرحية "طوق" على خشبات مهرجان أفينيون العالمي فرنسا، نطوي صفحة جميلة من الرحلة، ونحمل معنا ما هو أعمق من مجرد عرض، عِشنا أيامًا لا تُنسى! كانت تجربة غنيّة تُشبه ولادة جديدة في حياة كل من وقف على تلك الخشبة، لكن الرحلة لم تنته، بل بدأت للتو".

وواصلت وكتبت: "نُغادر فرنسا ونودّعها بحُب وقلوبنا مُمتلئة بالفخر والامتنان لهذه التجربة العظيمة لمسرحية "طوق" مُستمر! يحمل رسالته ويرتحل من مسرح إلى آخر"، واختتمت الجشي وكتبت: "شكرًا من القلب إلى وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية على كل الدعم والثقة، وكل خطوة تمكينٍ جعلت هذا الحلم مُمكنًا".

وكانت مسرحية "طوق" قد فازت جائزة أفضل عرض معاصر في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح عام 2024، كما أن الفنانة فاطمة الجشي قد فازت بجائزة أفضل مُمثلة دور أول حينها أيضًا.

أبطال مسرحية "طوق"

مشاركة قادمة لمسرحية "طوق"

هي من إخراج فهد الدوسري، وبطولة الفنان أحمد الذكر الله،، مريم حسين، عبدالعزيز الزياني، خالد الهويدي، وشهاب الشهاب.هذا وتشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية في فعاليات مهرجان إدنبرة الدولي للمسرح، الذي يُقام في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة من 1 الى 5 أغسطس 2025، ضمن أحد أعرق وأكبر المهرجانات المسرحية في العالم، تحت شعار: "Voices of the World Stage"، وستقدم الهيئة خلال مشاركتهافي عرض يستهدف التعريف بالمسرح السعودي المعاصر، وتعزيز التبادل الثقافي من خلال الانفتاح على جمهور عالمي متنوع ومختلف.

