هنا الزاهد لـ «الخليج 365»: أتمنى أن يحب جمهور الرياض فيلم "الشاطر" وجديدي القادم مسلسل مختلف

تواجدت الفنانة هنا الزاهد بالرياض، وذلك لتقديم العرض الخاص لفيلم "الشاطر" بموفي سينما بالنخيل مول، والتقت «الخليج 365» معها، والتي تحدثت خلال لقائها عن الفيلم وكشفت عن أعمالها القادمة.

متحمسة لعرض الشاطر بالرياض

بدايةً تحدثت الفنانة هنا الزاهد لـ«الخليج 365» عن حضور العرض الأول للفيلم بالرياض؛ قائلة: "موجودة اليوم بالعرض الخاص بالرياض، وسعيدة جداً ومتحمسة جداً أن أرى ردود أفعال محبي السينما بالرياض عن الفيلم بعد عرضه، وأتمنى أن ينال فيلم "الشاطر" إعجاب المشاهد ومحبي السينما بالرياض، كما أحبه جمهوري عند عرضه بمصر".

وعن الدَور الذي جسّدته بالعمل، قالت الزاهد: "كل ما أستطيع قوله، أنني ألعب بالفيلم دَور "كراميلا"، وهي فتاة تعمل الكثير من المغامرات مع بطل العمل الفنان أمير كرارة، وهي سبب المشاكل التي تحدث بالفيلم".

عملها مع أمير كرارة وكريم عبدالعزيز

وعن تجرِبتها بالسينما مع الفنان أمير كرارة وكريم عبدالعزيز، قالت هنا الزاهد: "حقيقةً، لي الشرف بالعمل مع نجوم كبار، وأنا سعيدة جداً بثقتهم بي ومشاركتهم العمل بفيلم سينمائي مميز لكلٍّ منهما". وأضافت: "عملت مع كريم عبدالعزيز كضيف شرف في فيلم "المشروع X"، ولكن سعيدة بالتجرِبة معه. وكذلك النجم أمير كرارة وتجرِبتي معه لأول مرة من خلال فيلم الشاطر، أضاف ذلك الكثير لي".

هنا الزاهد وتامر حسني

وعند سؤالها عن الثنائي الجميل لها مع الفنان تامر حسني، وهل ستكرر التجرِبة؛ خاصةً وأن الجمهور أحب ظهورهما معاً؟ قالت هنا الزاهد: "شاركتُ مع الفنان تامر حسني بعملين، الأول كان فيلم "بحبك"، والثاني فيلم "ريستارت"، بالتأكيد كانت تجارِبي جميلة مع الفنان تامر حسني، وإذا وُجد نص جميل مستقبلاً، بالتأكيد سنعمل معاً".

مشاريع قادمة لـ هنا الزاهد

وعن مشاريعها القادمة، كشفت هنا الزاهد عن أنها بصدد عمل مسلسل جديد، وراهنت على أنه سينال إعجاب المشاهد. وقالت: "مشروعي القادم مختلف عن مسلسلاتي وأعمالي السابقة التي قدّمتها، وهو ليس كوميدياً، هذا كلّ ما أستطيع أن أقوله".

أبطال مسلسل "الشاطر"

وفيلم "الشاطر" من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الجندي، كريم يوسف. ومن بطولة: الفنان أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، شيرين رضا، معتز التوني، تميم يونس، محمد عبدالرحمن، أحمد مكي.

تدور أحداثه حول دوبلير يجسّد المشاهد الخطيرة للنجوم المشاهير في الأفلام، ولكنه يقع في العديد من المتاعب والمشاكل فيما بعد، عندما يتورط مع عصابة خارج مصر يعتقد أنها خطفت شقيقه الأصغر "عصفور"؛ فيبدأ رحلة البحث عن شقيقه، ويتفاجأ بأحداث كثيرة ومشاكل مع عدة عصابات، وتتوالى الأحداث. وتجسّد الفنانة هنا الزاهد دَور "كراميلا " في الفيلم.

آخر أفلام الفنانة هنا الزاهد

وكانت آخر أفلام عُرضت للفنانة هنا الزاهد: فيلم "المشروع إكس"، تدور أحداثه عندما يعمل عالم آثار على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم؛ فيدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص وتتوالى الأحداث.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي. وتأليف بيتر ميمي وأحمد حسني. ومن بطولة: الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، هنا الزاهد.

وفيلم "ريستارت" من إﺧﺮاﺝ سارة وفيق. ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر. ومن بطولة: الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، ميمي جمال.

وتدور أحداثه عندما يحلُم "محمد" وهو فني صيانة هواتف بسيط، بالزواج من حبيبته المؤثرة على مواقع التواصل "عفاف"، ويجدان أن الحل الوحيد لتحقيق حُلمهما هو المال؛ فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة، وتتوالى الأحداث.

