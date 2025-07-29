بعد مسيرة سينمائية قاربت على نصف قرن.. كيف تحدثت جيمي لي كورتيس عن الاعتزال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:44 مساءً - على الرغم من نجاحها في السينما الأمريكية -التي وصلت إلى أنها أصبحت أحد نجوم هوليوود، كما حصلت على جائزة الأوسكار وتنحدر من عائلة فنية حيث أن والديها عملا بمجال التمثيل- فإن الفنانة الأمريكية جيمي لي كورتيس أعربت عن نيتها الاعتزال، ودوماً ما تُفكر في ترك كل شيء.

جيمي لي كورتيس تؤكد أنها تفكر في الاعتزال حتى لا تُعاني مثلما عانت عائلتها

وقد أكدت الفنانة جيمي لي كورتيس أن ما رأته بحياة والديها الفنانين جانيت لي و توني كورتيس، وهُما يفقدان بريق نجاحهما وشهرتهما ومصدر رزقهما أيضاً حينما وصلا لسن مُعينة، وأن ما حققاه من نجاح يتلاشى بالتدريج؛ جعلها تشعر بأن هذا الأمر مؤلم للغاية، ولا تُريد أن تعيش ما مرّ به والدها ووالدتها، بحسب حديثها لصحيفة "الجارديان".

كما أكدت خلال حديثها أنها على مدار ثلاثين عاماً كانت تُقرر التقاعد بنفسها كل فترة، حتى لا تُعاني مثلما عانت عائلتها، وعلى الرغم من حديثها؛ فإنها تنتظر عرض أحدث أفلامها Freakier Friday في أغسطس المُقبل أمام الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان.

مسيرة سينمائية استثنائية قاربت على الـ 50 عاماً

وتعد النجمة الأمريكية جيمي لي كورتيس واحدة من أبرز نجمات هوليوود والسينما العالمية، وجاءت بدايتها مع السينما في عام 1978، حينما شاركت ببطولة فيلم " Halloween"، والذي من خلاله نجح في فرض موهبتها الحقيقية بعالم هوليوود.

وخلال مشوارها السينمائي، شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، والتي تعاونت من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين، ومن أبرزها " Trading Places، Perfect، A Fish Called Wanda"، كما شاركت ببطولة واحد من أشهر أفلام الأكشن العالمية؛ وهو فيلم " True Lies" أمام النجم أرنولد شوارزنيغر، وتم عرضه عام 1994، وقد نالت عن مُشاركتها ببطولة هذا الفيلم جائزة غولدن غلوب.

وكان آخر الأفلام التي شاركت ببطولتها هو فيلم "The Last Showgirl"، الذي تم عرضه العام الماضي، وشارك ببطولة الفيلم كل من باميلا أندرسون، وديف باتيستا.

جوائز وتكريمات عالمية بمسيرة جيمي لي كورتيس

وخلال مسيرتها الفنية والسينمائية، حصدت جيمي لي كورتيس عدداً كبيراً من الجوائز من أكبر المهرجانات السينمائية العالمية، ومن أبرزها جوائز البافتا – أفضل ممثلة دور ثانوي عام 1984، جائزة غولدن غلوب أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عام 1995، وأيضاً جائزة غولدن غلوب أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني عام 1990.

كما حصدت أيضاً أبرز جائزتين في السينما العالمية، وهي جائزة الأوسكار أفضل ممثلة مساعدة عام 2023، وجائزة الأسد الذهبي؛ تكريماً لمسيرتها السينمائية من مهرجان فينسيا السينمائي دورة عام 2021.

