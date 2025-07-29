كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:44 مساءً - اكتسبت الدراما التايلاندية شعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث حققت انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ولعبت دوراً مهماً في عالم السينما بالفترة الأخيرة، وألهمت العالم بقصصها وأحداثها المشوقة إلى جانب أبطالها الذين وصلوا إلى قلوب المشاهدين بمواهبهم التمثيلية الكبيرة، وإذا أردنا الغوص في عالم المسلسلات التايلاندية نرى أنها نوع من المسلسلات التلفزيونية والسينمائية التي تُنتج في تايلاند، وتتميز بقصصها المشوقة، وأداء الممثلين المتميز، وجودة الإنتاج العالية، بالإضافة إلى تنوعها الثقافي الذي يعكس جوانب من المجتمع والتقاليد التايلاندية، فهي تشمل أنواعاً مختلفة من القصص، بما في ذلك قصص الحب، الصداقة، الدراما العائلية، القصص الخيالية، قصص المراهقين، وقصص حب الأولاد.

والدراما التايلاندية هي نوع من الأعمال الأدبية والفنية التي تُعرض من خلال الأداء، وتتضمن مجموعة واسعة من التعبيرات الفنية. أما جوهر هذا النوع من الدراما فهو تجسيد الصراعات الإنسانية والعواطف من خلال شخصيات وأحداث خيالية أو واقعية، وتُعرض من خلال المسرح، أو الأفلام، أو التلفزيون.

وغالباً ما تتميز الدراما التايلاندية بقصص جذابة ومشوقة ومثيرة للاهتمام، حيث يولي الممثلون فيها اهتماماً كبيراً بأدائهم، مما يجعل الشخصيات تبدو واقعية ومؤثرة. أما جودة الإنتاج فهي عالية جداً في المسلسلات التايلاندية من حيث التصوير والمؤثرات الصوتية والبصرية. كما تقدم الدراما التايلاندية نافذة على الثقافة التايلاندية، وتقاليدها، وعاداتها، مما يعزز التفاهم والتقارب الثقافي، حيث تلعب دوراً كبيراً في التأثير الثقافي والاجتماعي ونقل القيم والعادات والتقاليد التايلاندية إلى العالم.

هنا نرصد لكم أفضل 3 مسلسلات تايلاندية ألهمت العالم بأحداثها لتتعرفوا إليها من خلال المقال التالي.

مسلسل "Bad Genius: The Series"

هو مسلسل تلفزيوني تايلاندي مقتبس من فيلم" Bad Genius" عام 2017، والذي حقق إيرادات كبيرة وشهرة واسعة. يتناول المسلسل قضايا اجتماعية مثل التفاوت الطبقي، والضغوط الأكاديمية، والأخلاق، والشباب. تدور أحداثه حول مجموعة من الطلاب الأذكياء الذين يشاركون في عمليات غش واسعة النطاق في الامتحانات كوسيلة لكسب المال. يركز المسلسل على التفاوت الطبقي والضغوط الأكاديمية والقرارات الأخلاقية التي يواجهها الشباب. يتبع المسلسل قصة لين، طالبة متفوقة في مدرسة ثانوية مرموقة، والتي تستغل ذكاءها في مساعدة الطلاب الآخرين على الغش في الامتحانات مقابل المال، ولكنها سرعان ما تتورط في شبكة معقدة من عمليات الغش، وتتعاون مع زملائها لمواجهة تحديات جديدة وتحقيق أهدافهم، حيث يواجه الأبطال صراعات أخلاقية وشخصية معقدة أثناء سعيهم لتحقيق النجاح بطرق غير تقليدية. المسلسل من إخراج بات بونيتيبات، تم عرضه لأول مرة على قناة One31 وعلى منصة WeTV، وحقق نجاحاً كبيراً في تايلاند والعديد من الدول الأخرى، وحظي بإشادة واسعة من النقاد والجمهور.

مسلسل "The Crown Princess"

هو مسلسل تلفزيوني تايلاندي رومانسي يعرض قصة حب بين أميرة وجندي بحرية يحميها. المسلسل من بطولة أوراسايا سبيربوند وناديك كوجيميا. عُرض لأول مرة في عام 2018، ويتكون من 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول الأميرة التي تتولى العرش وتواجه تهديدات أمنية وتتعرض للخطر بعد تتويجها، ولإبعادها عن الخطر، يتم إرسالها إلى تايلاند، حيث يصبح الجندي حارسها الشخصي. يواجهان العديد من التحديات والصعوبات، وتنشأ بينهما قصة حب رومانسية خلال فترة وجودها في تايلاند.

وفي التفاصيل، أصبحت الأميرة أليس ولية عهد مملكة هريسوس بعد أن اختارها جدها لتخلفه على العرش، لكنها تعرضت إلى العديد من محاولات الاغتيال على يد عمها وزوجته الطامعين في العرش، تتصاعد الأحداث وتتم مطاردة الأميرة أليس وتصادف ضابط الحراسات الخاصة داوين (دافين) الذي أنقذها ممن أرادو قتلها في البداية. لم يكن يعرف هويتها وبعد أن علم من تكون أوكلت إليه مهمة حراستها، لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، لذا كانت الطريقة الوحيدة لحمايتها؛ هي أن تتنكر في هوية زوجة داوين لتبقى آمنة حتى يتم القبض على المتآمرين على حياتها.

مسلسل "2gether: The Series"

هو مسلسل تلفزيوني كوميدي رومانسي تايلاندي صدر عام 2020، يروي قصة طالبين جامعيين يتبادلان علاقة حب مزيفة تتطور إلى حب حقيقي. المسلسل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة جيتي راين.

يركز المسلسل على شخصية "تاين"، طالب جامعي يحاول التخلص من معجب، فيلجأ إلى "ساراوات" ليصبح حبيباً مزيفاً له. يقبل "ساراوات" بشرط أن يجعله "تاين" مشهوراً بين الفتيات. تتطور علاقتهما المزيفة إلى علاقة حب حقيقية مع الكثير من المواقف الكوميدية والرومانسية.

ويتميز المسلسل بقصته الخفيفة والممتعة، مع التركيز على الانسجام والعلاقة الرومانسية بين الشخصيتين الرئيسيتين، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة على المستوى الدولي. المسلسل من بطولة فاشيراويت شيفاري وميتاوين أوباس-يامكاجورن، ومن إخراج ويراشيت ثونغجيلا.

