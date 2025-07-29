بصورة من غرفتها أنغام تطمئن الجمهور على حالتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:44 مساءً - تحرص الفنانة أنغام على أن تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بشكلٍ دائم، خاصةً وأنها تمر هذه الفترة بوعكة جعلتها تتصدر ترند مؤشرات البحث مما جعل الكثير من الشائعات ترتبط باسمها.

طريقة أنغام للتواصل مع جمهورها

طمأنتمحبيها خلال الساعات الماضية بعدما خضعت لفحوصات دقيقة على البنكرياس، بصورة عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام، واكتفت بالكشف عن شرفة غرفتها في المستشفى التي تطل على مساحات خضراء.

هذا وقد تم تداول الصورة بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتمنى جمهور أنغام أن تتجاوز هذه المحنة الصحية بشكلٍ سريع وتستكمل نشاطها الفني.

صورة من غرفة أنغام في المستشفى الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

مكتب أنغام: الفنانة ليست مصابة بسرطان الثدي

سبق أن نفى المكتب الإعلامي للنجمة أنغام صحة الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية وأنها مصابة بسرطان الثدي، وتستعد للسفر للخضوع للعلاج في الخارج.

وتابع المكتب الإعلامي للنجمة في بيان رسمي: "نود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة استعدادا لطرحها هذا الصيف. وطالبت النجمة الكبيرة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها"، واختُتم البيان: "في الوقت نفسه توجه النجمة الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها ونطمئن الجميع أنها بخير".

وعلى الرغم من مرضها وتداول هذه الأنباء، لكن أنغام لم تستسلم وأحيت اثنين من أهم الحفلات، حتى تألقت في حفل افتتاح مهرجان العلمين، وبعدما أحيت حفل في المتحف المصري الكبير.

