أحلام تعد متابعيها بمشاركة لها على مسرح قرطاج بتونس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:44 مساءً - كشفت الفنانة أحلام من خلال ستوري الإنستغرام الخاص بها عن مشاركتها بحفل على مسرح قرطاج بتونس، ونشرت فيديو البحر وعلى أنغام أغنيتها "أخفي الهوى"، وهي باللغة العربية الفصحى من كلمات الشاعر ابن الفارض، ألحان الموسيقار طلال من ألبومها "السيدة الأولى"، والتي تقول كلماتها:

أخفي الهوى ومدامعي تبديه

وأميته وصبابتي تحييه

ومعذبي حلو الشمائل أهيف

قد جمعت كل المحاسن فيه

يا محرقا بالنار وجه محبه

مهلا فإن مدامعي تطفيه

أحرق بها جسدي وكل جوارحي

واحرص على قلبي فإنك فيه

فكأنه بالحسن صورة يوسفن

إن أنكر العشاق فيك صبابتي

فأنا الهوى و ابن الهوى و أخيه"

وعلقت الفنانة أحلام، وكتبت لجمهورها ومتابعيها معلنة مشاركتها بقرطاج: "جايتكم يا اهل تونس، انتظروني على مهرجان قرطاج".

ويضم مهرجان قرطاج الدولي بدورته التاسعة والخمسين والتي بدأت من19 يوليو، وتستمر حتى 21 أغسطس 2025، مجموعة من السهرات والحفلات الغنائية لعددٍ من الفنانين والفنانات بالوطن العربي.

أحلام تعلن مشاركتها في مهرجان قرطاج- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

آخر حفلات الفنانة أحلام

نشاطات الفنانة أحلام

وكان آخر حفل أحيته الفنانةفي المملكة الأردنية الهاشمية بمهرجان جرش، وقدمت حفلاً لاقى استحسان الجمهور، وكتبت بعد انتهاء حفلها: "كل شي في الأردن غير شكراً من القلب على هذه المحبة". كما كتبت: "شكراً جمهوري الحبيب في الأردن، شكراً لكل من تعنى وحضر، حفل للتاريخ في الأردن الحبيب من على مسرح جرش العريق".وكانت آخر نشاطات الفنانةبدبي، في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي، وذلك في 27 مايو 2025، وغنت فيه، كما شاركت مؤخراً في ليلة دايم السيف مع نخبة من النجوم، من أبرزهم الفنان محمد عبده على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

كما أحيت بموسم الرياض بتنظيم من بنش مارك حفلاً لها بعنوان ليلة فنانة العرب.

وأيضاً أحيت حفلاً بعنوان "جلسة بين النجوم" مع الفنانة نوال على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض بيوم التأسيس.

