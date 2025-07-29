كروز بيكهام يهاجم شقيقه بروكلين بأقسى العبارات: “أنت ميّت”… تقرير يسلّط الضّوء على خلاف العائلة

يبدو أنّ الخلاف العائليّ داخل عائلة بيكهام قد خرج عن السّيطرة، بعدما وجّه كروز بيكهام، الابن الأصغر لنجم كرة القدم ديفيد بيكهام والمصمّمة فيكتوريا بيكهام، رسائل لاذعة وغير مباشرة إلى شقيقه الأكبر بروكلين وزوجته الممثّلة نيكولا بيلتز، في منشورات عبر خاصّيّة “Notes” على إنستغرام، سرعان ما حذفها لاحقًا، لكنّها أشعلت وسائل الإعلام ومواقع التّواصل مجدّدًا.

في نهاية الأسبوع الماضي، نشر كروز مجموعة من الرّسائل المشفّرة لكنّها مشحونة بالغضب، جاء فيها عبارات مثل:

“أنت محتال”،

“أنت ميّت بالنّسبة لي”،

“الكارما الفوريّة ستنال منك”،

و”عائلة كاملة من الأوغاد”.

ورغم أنّه لم يذكر أسماء صراحة، إلّا أنّ التّوقيت والمضمون دفعا كثيرين إلى الرّبط بين هذه الرّسائل وبروكلين وزوجته نيكولا، وسط تقارير متزايدة حول التّوتّر بينهما وبين بقيّة أفراد العائلة.

الاحتقان الدّاخليّ لم يكن وليد اللحظة. في وقت سابق من هذا العام، لاحظ المتابعون غياب بروكلين ونيكولا عن احتفال عيد ميلاد ديفيد بيكهام الخمسين، رغم وجودهما في المملكة المتّحدة حينها. كما لم يوجّها له أيّة تهنئة علنيّة، هذا ما أثار علامات استفهام كبيرة.

لاحقًا، اكتشف الجمهور أنّ كروز وبروكلين قد ألغيا تتابعهما على إنستغرام، هذا ما زاد من التّكهّنات حول وقوع قطيعة.

في أيّار/مايو الفائت، نشر بروكلين فيديو إهداء لنيكولا مرفقًا بتعليق: “أنا دائمًا أختارك”، وهي عبارة رأى البعض فيها تلميحًا إلى خلافه مع عائلته. في المقابل، نشر كروز صورة قديمة تجمعه بوالديه وإخوته، وعلّق قائلاً إنّهم “الصّخرة الّتي يستند إليها”، هذا ما اعتبره المتابعون ردًّا مباشرًا ومعبّرًا عن الولاء العائليّ.

وقد لاحظ بعضهم أنّ كروز استخدم لاحقًا نبرة ساخرة في منشورات تعكس نفس التّعابير الّتي استخدمتها نيكولا سابقًا لمدح روميو بيكهام، ما اعتُبر هجومًا مبطّنًا على زوجة شقيقه.

تعود جذور الخلاف بين نيكولا وعائلة بيكهام إلى عام ٢٠٢٢، حين تزوّجت من بروكلين. وقد أشارت تقارير إلى أنّ فيكتوريا بيكهام لم تكن حاضرة في ترتيبات الزّفاف المهمّة، وسط أحاديث عن خلاف حول فستان الزّفاف، ما ألقى بظلاله على العلاقة منذ بدايتها.

ورغم محاولات بروكلين الدّائمة لإظهار دعمه لزوجته، فإنّ التّقارير حول تصاعد الخلافات بين نيكولا وأفراد من العائلة لا تزال تتواتر، وهو ما يعمّق الفجوة بينه وبين أسرته.

وفي تطوّر لافت، أشارت مصادر إلى أنّ الوثائقيّ الجديد المرتقب لفيكتوريا بيكهام على منصّة “نتفليكس” لن يتضمّن أيّ ظهور لبروكلين أو نيكولا، فيما سيظهر كل من روميو، كروز، وهاربر في لقطات قصيرة فقط، ما يعزّز من فرضيّة الانقسام العائليّ.

رغم كل ذلك، قام كروز مؤخّرًا بخطوة فسّرها بعضهم كمحاولة خجولة للتّقارب، حين أعجب بأحد منشورات الحملة الإعلانيّة الّتي ظهر فيها بروكلين ونيكولا. إلّا أنّ مصادر مقرّبة من العائلة أكّدت أنّ المصالحة الحقيقيّة لا تبدو قريبة في الأفق.

انفجار كروز العلنيّ عبر مواقع التّواصل سلّط الضّوء على عمق الأزمة العائليّة الّتي بدت لفترة طويلة مخفية خلف ابتسامات المناسبات. واليوم، يترك هذا التّصدّع الجمهور في حالة ترقّب: هل يمكن لأسرة بيكهام أن تعود يومًا كما كانت؟