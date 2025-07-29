“المرآة لا تعكس كل شيء”… شيري عادل في دراما نفسيّة مشوّشة

تستعد الممثلة شيري عادل لبدء تصوير حكاية “ديجافو” ضمن أحداث مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، بمشاركة عدد من الممثلين أبرزهم: أحمد الرافعي، عمرو وهبة، هند عبدالحليم وذلك في إطار درامي إنساني غامض.

تدور أحداث الحكاية حول قصّة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويُجري فريق العمل حاليًا الاستعدادات النهائية تمهيدًا لانطلاق التصوير، وذلك بعد الانتهاء من قراءة السيناريو والاستقرار على الشكل النهائي للشخصيات، والحكاية من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

يضم مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو” سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، يشارك في بطولة كل قصّة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر آب/أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصّة Watch It.

وكان صنّاع العمل قد انتهوا بالفعل من تصوير حكايتين هما “فلاش باك” و “بتوقيت ٢٨”، ويواصلون حاليًا تصوير الحكايتين “Just You” و “هند”. ومع انضمام حكاية “ديجافو” إلى الجدول، يجري التحضير أيضًا للإعلان قريبًا عن تفاصيل حكاية جديدة بعنوان “الوكيل”.

وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي للمسلسل، بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC ومنصة Watch It، ولاقي البوستر تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار فضول الجمهور حول العمل، لا سيما مع مشاركة نخبة من ممثلي الشباب على مستوى التمثيل والإخراج والكتابة، ما يجعله من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.