ماجد المصري ويسرا.. تعاون للمرة الأولى وحديث عن مسلسل لم يُشارك به أمامها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:01 مساءً - يُعد الفنان ماجد المصري واحداً من أبرز الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في الوطن العربي سواء على مستوى الدراما التلفزيونية أو السينما، وطوال مسيرته الفنية التي بدأها مع منتصف التسعينيات، تعاون مع عدد كبير من الفنانين والمُخرجين، والذين أصبحوا جزءاً أساسياً من النجاح في مسيرته الفنية.

2025.. يشهد التعاون الأول بين ماجد المصري ويسرا في عمل فني

وعلى الرغم من تعاون الفنان ماجد المصري مع عدد كبير من نجمات السينما والدراما التلفزيونية من أبرزهم نادية الجندي، ليلى علوي، فيفي عبده ، نبيلة عبيد، شريهان، إلهام شاهين، إلا أنه لم يجتمع مع الفنانةفي أي عمل فني على مدار ثلاثين عاماً وهو عمر مسيرته الفنية.

ويشهد عام 2025 التعاون الأول بين الفنان ماجد المصري والفنانة يسرا وذلك من خلال الفيلم الجديد، الذي تُجسد بطولته، وهو فيلم "الست لما"؛ حيث بدأ الفنان ماجد المصري تصوير مشاهده الأولى في الفيلم عقب انضمامه إلى أسرة العمل خلال الأيام الماضية.

ماجد المصري في أول يوم تصوير فيلم الست لما - الصورة من الشركة المنتجة

ويأتي ظهور الفنان ماجد المصري خلال أحداث فيلم "الست لما" كضيف شرف؛ حيث يُجسد شخصية زوج الفنانة يسرا التي تعمل مذيعة تلفزيونية خلال أحداث الفيلم، وسيكون ظهوره خلال عددٍ قليل جداً من المشاهد؛ إذ اتفق مع المنتج محمد السبكي على ذلك، خاصةً أنه مرتبط بأكثر من عمل جديد في الوقت الحالي أبرزه فيلم "السلم والثعبان – لعب عيال" الذي قارب على الانتهاء من تصويره.

ماجد المصري يكشف عن مسلسل كان سيُجسد بطولته أمام يسرا

وقد تحدث الفنانعن تعاونه مع الفنانالذي لم يتم، بأنه كان سيحدث من خلال الدراما التلفزيونية وذلك خلال لقاء له في برنامج "صدى الملاعب" منذ عامين.

يُمكنكم قراءة: مشاعر مؤثرة وأجواء احتفالية.. لقطات من حفل زفاف ابنة ماجد المصري

وقال الفنان ماجد المصري حينها إنه بالفعل عُرض عليه المشاركة ببطولة مسلسل أمام النجمة يسرا، ومنْ تحدث معه كان المنتج الفني، لكنه لم يُبلغه بكافة تفاصيل العمل الفني فما كان منه إلا رفض المُشاركة.

وأضاف ماجد المصري خلال حديثه أن هذا المسلسل أصبح هو البداية الفنية للفنان أحمد عز، حيث كان ببداية مشواره الفني، وهو الذي جسد الدور الذي رفضه؛ ليؤكد ماجد المصري أنه شعر أن مدير الإنتاج لا يرغب في مشاركته، ولكنه سعيد بهذا الأمر؛ حيث كسب الوسط الفني والجمهور ظهور الفنان أحمد عز.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "إش إش" أمام الفنانة مي عمر وعدد كبير من الفنانين، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "المعلم رجب الجريتلي"، فيما جاء المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً لدى الجمهور العربي.

