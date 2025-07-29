أمير كرارة لـ"الخليج 365": "الشاطر" قريب إلى قلبي.. والكوميديا أصعب من الأكشن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:01 مساءً - في مقابلة خاصة مع "الخليج 365" من دبي، تحدّث النجم المصري أمير كرارة عن تفاصيل تجربته السينمائية الجديدة من خلال فيلم "الشاطر"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما المصرية على أن يتم طرحه في دور السينما في الخليج يوم 31 يوليو الجاري.

كرارة، المعروف بأدواره الجادة وأعمال الحركة والأكشن، قرر هذه المرة أن يخوض تجربة جديدة من خلال عمل يجمع بين الكوميديا والمغامرة.

تجربة مختلفة بروح خفيفة

في مستهل حديثه، أعرب أمير كرارة عن سعادته الكبيرة بتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الجمهور العربي ينتظر الفيلم بشغف، وأضاف: "أشعر بسعادة غامرة تجاه تفاعل الجمهور مع العمل. الأهم بالنسبة لي أن يغادر المشاهدون قاعة السينما وهم في حالة من الرضا والبهجة."

وعن طابع الفيلم، أوضح: "هذه المرة لم نقدم أكشن يحمل لمسة كوميدية، بل عملًا كوميديًا يحمل لمسة من الحركة. الفارق يبدو بسيطًا، لكنه أحدث تحولًا كبيرًا في التجربة ككل. العمل ينتمي إلى نوعية جديدة بالنسبة لي، وقد أحببت هذه المغامرة من البداية."

https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfJJYsKsNB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فريق عمل ملهم

وتوقف كرارة عند تجربة التعاون مع فريق العمل، واصفًا الأجواء داخل التصوير بأنها كانت "مليئة بالطاقة الإيجابية". وأثنى على أداء الفنانين المشاركين في الفيلم، خصوصًا النجمة هنا الزاهد والنجم مصطفى غريب، قائلًا: "كان هناك انسجام واضح بيننا جميعًا، سواء أمام الكاميرا أو خلفها. هذه الروح الجميلة انتقلت إلى العمل، وجعلت من التجربة ذكرى لا تُنسى."

وأشار إلى أن العلاقة التي نشأت بينهم استمرت حتى بعد انتهاء التصوير: "أصبحت تجمعنا صداقة حقيقية، وكأننا عائلة صغيرة. هذا النوع من العلاقات هو ما يجعل العمل ممتعًا ومثمرًا في آن واحد."

الكوميديا.. التحدي الأصعب

رغم خبرته الطويلة في أدوار الأكشن، يرى كرارة أن تقديم الكوميديا يحتاج إلى مهارات خاصة، ويقول: "في مشاهد الحركة، هناك قواعد وتقنيات يمكن إتقانها بمرور الوقت. لكن الكوميديا تعتمد على التلقائية والإحساس الحقيقي بالموقف. هي اختبار لقدرة الممثل على التواصل المباشر مع مشاعر الناس."

أبطال فيلم "الشاطر"

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن توتا وإنتاج شركة سينرجي بلس، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.

https://www.instagram.com/p/DL5X8PMiv0x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL5X8PMiv0x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DL5X8PMiv0x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قصة فيلم "الشاطر"

تنطلق أحداث الفيلم برحلة مليئة بالمغامرة والمواقف الطريفة، حيث يسافر "أدهم الشاطر"، الذي يجسد دوره النجم أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى غريب، حيث يواجهان معًا سلسلة من المواقف غير المتوقعة.

وفي تركيا، يتعرف "أدهم" على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في حياته. إذ تقوده تلك العلاقة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة، التي تجمع بين المطاردات المثيرة والمفارقات الكوميدية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».