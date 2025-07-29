إليسا تضيء ليالي أعياد بيروت بديو استثنائي وتحية لزياد الرحباني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:01 مساءً - في أمسية موسيقية طغت عليها مشاعر الحنين والفن الأصيل، أحيت النجمة اللبنانية إليسا مساء الإثنين 28 يوليو، حفلاً غنائيًا بعنوان "حبك متل بيروت"، ضمن فعاليات مهرجان "أعياد بيروت"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحاضرين.

لحظة وداع

تميز الحفل بلحظة استثنائية حين غنت إليسا رائعة "سألوني الناس" للفنانة الكبيرة فيروز، وأهدتها إلى الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي ورى جثمانه الثرى في اليوم ذاته، وظهرت صورة زياد الرحباني خلفها على المسرح، لتشكل لحظة مؤثرة استحضر فيها الجمهور إرثه الفني والثقافي الكبير.

تفاعل الجمهور بحرارة مع أداء إليسا للأغنية، التي كتب كلماتها الراحل منصور الرحباني ولحنها زياد، حيث ردد الحضور الكلمات وسط تصفيق حار وهتافات عاطفية عبرت عن مدى التأثر بالفقد والاحترام الكبير لهذا الاسم الفني العريق.

ديو استثنائي

ومن أبرز مفاجأت الحفل، ظهور الفنانة كارول سماحة إلى جانبعلى المسرح لتقديم ديو غنائي جمعهما في أغنية "خدني معك على درب بعيدة" للفنانة الراحلة سلوى القطريب، وقد شكل هذا اللقاء الفني لحظة محببة للجمهور، لما حمله من تناغم واضح بين الصوتين وحضور لافت على خشبة المسرح.

وأشاد الحضور بالأداء الثنائي الذي جمع بين الإحساس والرقي، وسط تصفيق حماسي وتفاعل كبير مع هذه التحية الفنية التي استحضرت زمنًا ذهبيًا من الطرب اللبناني.

