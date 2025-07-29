تركي آل الشيخ يعلن عن مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا المشاركين في مهرجان الرياض للكوميديا

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، اليوم عن مجموعة جديدة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين الذين سيحيون عروضًا مميزة خلال النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، الذي يُقام في “بوليفارد سيتي” بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

ويُعد هذا المهرجان الأضخم عالميًا في مجال الكوميديا، حيث يضم أكثر من خمسين من أفضل نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم.

ومن أبرز الأسماء التي تأكدت مشاركتها في هذه الفعالية الكبرى: الممثل الهوليوودي الشهير كريس تاكر، بطل سلسلة أفلام “Rush Hour”، والفائز بجائزة إيمي عزيز أنصاري، مبتكر وبطل مسلسل “Master of None”، والنجم بيت ديفيدسون، أحد أشهر خريجي برنامج Saturday Night Live، وبطل مسلسل “Bupkis”، إضافة إلى الكوميدي المعروف توم سيغورا، صاحب العروض الناجحة على نتفليكس مثل Ball Hog وDisgraceful، والمقدمان الشهيرين لبودكاست Bad Friends أندرو سانتينو وبوبي لي، والكاتب المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل، والكوميدي سام موريل، الذي قدّم عرضه الخامس “You’ve Changed” عبر أمازون برايم، إلى جانب النجم البريطاني المعروف أوميد جليلي.

كما تم الإعلان عن مشاركة عدد من النجوم البارزين، من بينهم: كريس ديستيفانو، صاحب عرض “It’s Just Fortunate”، ومارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه “Soup To Nuts”، وهانيبال بوريس، الكاتب السابق في Saturday Night Live و30 Rock، ولويس سي. كي. الحائز على ست جوائز إيمي وثلاث جوائز غرامي، وجيموين نجم الجولات العالمية في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، المعروف بعرضه “The Goddamn Comedy Jam”، والذي يجمع بين الكوميديا والموسيقى بأسلوب فريد، ويحوّل كل مسرح يعتليه إلى حفلة مليئة بالحيوية والمرح.

وضمت قائمة الأسماء المؤكدة حتى الآن (بالترتيب الأبجدي): أندرو سانتينو، أندرو شولز، عزيز أنصاري، بيل بور، بوبي لي، كريس ديستيفانو، كريس تاكر، غابرييل “فلفي” إغليسياس، هانيبال بوريس، جيسيكا كيرسون، جيمي كار، جيموين، جو كوي، كيفن هارت، لويس سي. كي.، مارك نورماند، ماز جبراني، نيميش باتيل، أوميد جليلي، بيت ديفيدسون، راسل بيترز، سام موريل، سيباستيان مانيسكالكو، توم سيغورا، ويتني كامينغز، زارنا غارغ.