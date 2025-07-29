بالصورة- منذر رياحنة يحسم الجدل حول حقيقة سجنه في الكويت

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ في السّاعات القليلة الماضية بصور الممثّل الأردنيّ منذر رياحنة وهو يرتدي زيّ السّجناء داخل أحد السّجون بالكويت، هذا ما أثار موجة من التّساؤلات حول حقيقة دخوله السّجن.

بعد انتشار الخبر على نطاق واسع ردّ “رياحنة” عبر “فايسبوك”، على هذه الإشاعات موضحًا أنّ الصّور تعود إلى كواليس تصوير مسلسل “أعوام الظّلام” للمخرج محمّد سلامة، إذ يمثّل شخصيّة “أبو الغضب”، سجين خطير يواجه عقوبات تتجاوز مئة عام بسبب قضايا تهريب ومخدّرات ويعدّ الأخطر داخل السّجن ضمن أحداث العمل.

شارك في بطولة المسلسل باقة من الممثّلين، منهم: حمد العماني، خالد البريكي، فيصل العميري، إيمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمّد الحدّاد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل وأحمد سعيد من البحرين، بالإضافة إلى الفنّانة المصريّة انتصار الّتي تلعب دور والدة الممثّل بدر المطيري.

تدور أحداث العمل حول شخصيّة بدر الّذي يتعرض لظلم شديد داخل السّجن لسنوات طويلة قبل أن تثبت براءته، غير أنّ الآثار النّفسيّة تترك أثارًا عميقة حتّى بعد خروجه.

يتِمّ تصوير المسلسل بين مصر والكويت، إذ بُني نموذج كامل للسّجن المركزيّ الكويتيّ في مصر لتصوير المشاهد، على أن يُستكمل تصوير باقي الأحداث في الكويت.