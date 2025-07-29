صورة من المستشفى… جيمري بايسال تخضع لجراحة دقيقة وسط دعوات الشفاء

- 1/2
خضعت الممثّلة التّركية جيمري بايسال في السّاعات الماضية لعملية جراحيّة دقيقة تمّ خلالها استئصال ورم سرطانيّ حميد في الثّدي.
وقد ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بخبر العمليّة، إذ تداول الجمهور صور الممثلة من المستشفى وتمنّوا لها الشّفاء العاجل والعودة السّريعة إلى حياتها الطبيعيّة والمهنيّة.
وفي خضمّ هذه التّطوّرات الصّحّيّة، انتشرت معلومات في السّاعات الماضية تفيد بوجود مفاوضات جارية مع بايسال للمشاركة في بطولة مسلسل جديد إلى جانب الممثّل التّركيّ مراد يلدريم، هذا ما أثار حماسة الجمهور لاحتمال عودتهما للعمل معًا بعد خمس سنوات من مشاركتهما السّابقة في مسلسل “رامو”، إذ لعبت جيمري دور شقيقته.
وقد أعلن الممثّل مراد يلدريم عن تعاقده رسميًّا على بطولة المسلسل المنتظر، من إنتاج شركة NGM، المعروفة بأعمال ناجحة مثل “إخوتي” و”حكاية ليلة”. ومن المقرّر عرض العمل في الموسم الجديد عبر شاشة قناة Kanal D التّركيّة.
تدور أحداث المسلسل في إطار دراما نسائيّة مشوّقة، إذ يمثّل يلدريم شخصيّة “سرحات”، بينما لم يُحسم بعد اسم البطلة، رغم ترشيح جيمري بايسال بقوّة لهذا الدّور. ويثير هذا الاحتمال تساؤلات حول تحوّل علاقتهما الدّراميّة من “أشقاء” إلى ثنائيّ رومنسيّ على الشّاشة.
