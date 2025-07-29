شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشييع جثمان شقيق المخرج خالد جلال بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم مراسم تشييع جثمان الدكتور حسن جلال، شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ويأتي التشييع في ظل حضور متوقع لكوكبة من نجوم الفن والثقافة، حيث يُعد الفقيد شقيقًا لأحد أبرز رموز الحركة المسرحية المصرية، الذي لُقب بـ"الجواهرجي" لاكتشافه العديد من نجوم الفن في مصر.

وكان الفقيد قد وافته المنية مساء الإثنين 28 يوليو 2025 بعد صراع مع المرض، حيث نعاه عدد من المسؤولين والفنانين، على رأسهم د. احمد فؤاد هنو وزير الثقافة . ود.علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، الذي وصف الفقيد بـ"الرجل الطيب" وقدم تعازيه لأسرته.

يذكر أن خالد جلال هو مخرج مسرحي كبير، له العديد من الأعمال الناجحة، ويلقب بـ"الجواهرجي"، حيث يمتلك عينا ثاقبة يكتشف بها نجوم المستقبل وذلك من خلال إدارته لمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لنجد أن معظم النجوم الموجودة الآن على الساحة الفنية هم من اكتشاف خالد جلال.

وحصل خالد جلال على منحة فى الإخراج المسرحي فى شبابه وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية فى الغرب، وعندما قرر العودة عينه وزير الثقافة في ذلك الوقت الفنان فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 عاما، وحصل المخرج خالد جلال، على جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية.