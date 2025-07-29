شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم وهشام خرما فى ختام فعاليات صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُسدل الستار على فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية الدولى والذى نظمته وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وذلك فى التاسعة مساء الخميس 31 يوليو بأمسية تجمع بين النجم خالد سليم والموسيقار هشام خرما .

وخلالها يتغنى خالد سليم بمختارات من أعماله الجماهيرية الخاصة منها اللى فات مات، حلم عمرى، بلاش الملامة، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، أنا حبيت، يا جميل، حتروح بدرى ليه، غايب عنى، مين ده، ولا ليلة ولا يوم وغيرها.

ويسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته التى تعبر عن روح العصر منها أندلس، فيرست فواياج، كُن، أمل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، إيمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية وغيرها.

يشار أن صيف الأوبرا 2025 بإستاد الأسكندرية جسد أحد مسارات وزارة الثقافة ودار الأوبرا والخاصة بتطوير سُبل نشر الفنون الجادة فى مختلف ارجاء مصر والإرتقاء بآليات الوصول للجمهور إلي جانب إتاحة الفرصة لعدد اوسع من الشرائح الإجتماعية للحصول على منتج إبداعى مميز .