موضة الدويتوهات تسيطر على ألبومات نجوم الغناء فى 2025

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الغنائية العربية في الفترة الأخيرة نشاطًا ملحوظًا في إصدار الألبومات الجديدة، تميزت بتنوع فني واضح وتعاونات غنائية لافتة، سواء مع نجوم كبار أو مواهب شابة، مما أضفى روحًا جديدة على الإنتاج الموسيقي وفتح المجال أمام دعم الأصوات الصاعدة.

رامي جمال أطلق ألبومه الجديد "محسبتهاش"، والذي تضمن عددًا من التعاونات الفنية، أبرزها دويتو مع الفنان حمزة نمرة في أغنية "قبلت التحدي"، إلى جانب دويتو آخر مع الفنان التونسي نوردو في أغنية "زي الخطاف"، في خطوة تُبرز حرصه على التجديد والانفتاح على أصوات مختلفة من الوطن العربي.

أما تامر حسني، فقد قدم ألبومه المنتظر "لينا معاد"، الذي ضم ثلاثة دويتوهات متنوعة، شملت تعاونًا مع المطرب السوري الشامي في أغنية "ملكة جمال الكون"، ودويتو مميز مع النجم الكبير محمد منير في أغنية "الذوق العالي"، بالإضافة إلى مشاركة المطرب الشاب كريم أسامة والوايلي في أغنية "هو ده بقى"، ما يعكس رغبة تامر في الجمع بين الخبرة والتجديد.

من جانبه، طرح الفنان أحمد سعد ألبومًا جديدًا تضمن دويتوهين بارزين: الأغنية الأولى "أخويا" التي جمعته بشقيقه الفنان عمرو سعد، حيث قدّما معًا فيديو كليب مؤثرًا يجسد مشاعر الأخوة، أما الثانية فكانت مع النجمة روبي في أغنية "تاني"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

ولم يغب الفنان عزيز مرقة عن مشهد الدويتوهات، حيث قدّم أغنية مشتركة مع الفنان اللبناني جوزيف عطية ضمن ألبومه الجديد، في حين فاجأ النجم عمرو دياب جمهوره بتقديم دويتو عائلي مميز في ألبومه الجديد، إذ شاركته ابنته جانا وابنه عبد الله في أغنية "ابتدينا"، والتي تم طرحها على "يوتيوب" وكافة المنصات الرقمية بعد حملات ترويج مكثفة.