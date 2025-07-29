بعد اتهامها بتجارة الأعضاء.. وفاء عامر تفاجئ الجميع بقرار الابتعاد عن التيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:17 صباحاً - أعلنت الفنانة وفاء عامر عن ابتعادها نهائيًا عن منصة "تيك توك"، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي وُجهت إليها اتهامات باطلة تتعلق بالاتجار في الأعضاء البشرية، والتي نفتها جملةً وتفصيلًا.

مداخلة هاتفية تكشف ملابسات القرار

أوضحت الفنانة وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا الخير" عبر قناة النهار، أنها قررت الابتعاد نهائيًا عن منصة "تيك توك"، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت بعد ما وصفته بأجواء غير صحية تسود المنصة، والتي تحولت من وسيلة ترفيهية إلى بيئة مليئة بالإساءة وسوء الفهم.

وأشارت إلى أن تجربتها مع "تيك توك" كانت محدودة، حيث لم تكن تظهر بشكل يومي، بل كانت تنشر محتوى على فترات متباعدة، مؤكدة أنها استفادت في بعض الأحيان من متابعة نماذج تستحق الاهتمام، لكنها في النهاية فضّلت الانسحاب تمامًا من هذه المنصة.

كما عبرت عن تأثرها الشديد بما تعرضت له من حملات تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها الكامل لجمهورها، واعتزازها بمسيرتها الفنية، التي قدمت خلالها أعمالًا تقدر من قبل جمهور واسع. وأكدت أنها لم تقترف ما يسيء إلى الفن أو يفقد الجمهور ثقته بها، مشددة على أن الفن في نظرها رسالة راقية تستحق أن تصان من العبث والإساءة، مكملة "أحبكم وأحترم عقولكم. قضيت سنوات من حياتي أخدم الفن الذي أحببته، وقدمت أدوارًا نالت إعجابكم. لم أرتكب ما يسيء إلى أحد، وأرجو أن تبقى ثقتكم بي راسخة. إنني أؤمن بأن الفن رسالة نبيلة ورفيعة."

وفي ختام حديثها، حرصت على توجيه رسالة دعم إلى زملائها في الوسط الفني، داعية إلى التكاتف والتضامن في وجه الحملات المغرضة، ومؤكدة أهمية الحفاظ على صورة الفن والفنانين في المجتمع.

نقابة المهن التمثيلية المصرية تتضامن رسميًا

وفي تطور داعم، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، مشيرة إلى أن ما تتعرض له من حملة على وسائل التواصل الإجتماعي حملة مغرضة وموجهة. وأكدت النقابة في بيانها أنها شكّلت لجنة قانونية مكونة من نخبة من كبار المحامين، لمتابعة القضية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن الفنانة وكرامتها.

وشددت النقابة على أن الفنانة وفاء عامر تُعد من رموز الفن في مصر، لما لها من مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانيةيحتذى بها، مؤكدة دعمها المطلق لها في مواجهة أي إساءة أو محاولة للنيل من مكانتها.

تجربة دارمية في رمضان الماضي

من جهةٍ أخرى، شاركت وفاء عامر خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل "الأميرة"، إلى جانب الفنانة ياسمين صبري، في عمل درامي من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبمشاركة كل من نيقولا معوض، هالة فاخر، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، وآخرين.

ودارت أحداث المسلسل حول شخصية "زينب" التي تتبدل حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تبدأ الخلافات مع زوجها الذي يحاول فرض سيطرته عليها والتحكم في تفاصيل حياتها، لكنها ترفض تلك المعاملة، وتكتشف لاحقًا خيانته لها مع صديقتها المقرّبة، ليتطوّر الصراع بينهما ويشمل عددًا من أفراد عائلتيهما وأصدقائهما.

