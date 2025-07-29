صفاء جلال وابنتها تتعرضان لوعكة صحية مفاجئة وتطالب الجمهور بالدعاء لهما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:17 صباحاً - كشفت الفنانة صفاء جلال، عن تعرضها هي وابنتها سلمى لوعكة صحية شديدة، الزمتهما التواجد في احدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

صفاء جلال وابنتها تتلقيان العلاج

ونشرت صفاء جلال، صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهى على سرير المستشفى التي تتواجد بها، وبجوارها ابنتها على سرير آخر.

وجاء التعليق الذي كتبته "صفاء" على الصورة، كاشفاً على أن ما تعرضت له هي وابنتها لم يكن أمراً سهلاً، إذ قالت: "الحمد لله ربنا قدر ولطف أنا وسلمى، دور جامد قوي، ادعولي".

سكرين شوت من " الستوري" الخاص بحساب صفاء جلال على انستغرام

"ولاد الأبالسة" عمل درامي منتظر لـ صفاء جلال

على جانبٍ آخر، تشارك الفنانة صفاء جلال في عمل درامي جديد يحمل اسم "ولاد الأبالسة" الذي بدأت تصويره خلال اليومين الماضيين، وخلال أحداثه سوف تظهر بشخصية سيدة تُدعى " فايزة".

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"، تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوي عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، محمد عبد الجواد، بالإضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.

