شكرا لقرائتكم خبر عن الشامى: غنائى فى مصر شرف لى.. وأتمنى تكرار التجربة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم الشامي عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله في مهرجان العلمين، مؤكدًا في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الحفل كان بمثابة تجربة مميزة له. وأضاف أنه يشعر بفخر كبير لكونه غنى في مصر، متمنيًا أن يكون قد استطاع أن يقدم لجمهوره ما يليق به. وأكد الشامي أنه يتطلع إلى تكرار هذه التجربة المميزة في حفلة قادمة بالقاهرة.

وأشار الشامي أيضًا إلى سعادته بالغناء مع النجم الكبير تامر حسني، مؤكدًا أنه يعتبره أخًا له، وأنه يعتبره من أهم وأبرز مطربي الوطن العربي، كما أعرب عن رغبته في التعاون مع تامر حسني في المستقبل من خلال العديد من الأعمال الغنائية والحفلات المشتركة.

جمهور العلمين يطالب بـ"وين".. والشامى يختتم بها حفله

من ناحية كان أشعل المطرب الشامي أجواء مهرجان العلمين في حفله الأخير يوم الجمعة الماضى، حيث قدم باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، من بينها: "جيناك"، "ساميتك سما"، "صبرا"، "يا ليل يا عين"، "ليلي"، "خذني"، و"وين"، بالإضافة إلى ميدلي مميز جمع عدداً من أغنياته.

واستجابةً لطلب الجمهور، اختتم الشامي الحفل بإعادة أداء أغنيته الشهيرة "وين"، التي رددها الحضور معه بصوت واحد.