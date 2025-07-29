شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة يقابل كريم محمود عبد العزيز فى طلقنى وأحمد دواد فى الكراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم باسم سمرة فى عدد من الأفلام السينمائية والتى يتم تصويرها الفترة الحالية، حيث يشارك فى فيلمين دفعة واحدة، وهم فيلم الكراش، وهو بطولة النجم أحمد داود، والذى بدأ تصويره منذ اسبوعان، من إنتاج نيوسينشرى للمنتج زيد الكردى، والفيلم من بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

ويعد تعاون أحمد داود مع المخرج محمود كريم لأول مرة في السينما، خاصة أن داود دائما يبحث عن مخرجين مميزين في السينما حيث يحرص على تقديم اعمالا سينمائية مميزة، أخرهم فيلم الهوى سلطان .

كما يشارك باسم سمرة في بطولة فيلم طلقنى بطولة النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، ويشارك في الفيلم كلا من كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربينى، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجى، محمود حافظ، دنيا سامى، وعناصر شابه جديدة ، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعى، وإنتاج نيوسينشرى زيد الكردى.

يشار إلى أن باسم سمرة يعرض له حاليا فيلم ريستارت مع النجم تامر حسنى، ويشارك في بطولة الفيلم كلا من محمد ثروت، وعصام السقا، واخرون، إخراح سارة وفيق، وتأليف ايمن بهجت قمر .