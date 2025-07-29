شكرا لقرائتكم خبر عن حالة واحدة ينتهى فيها مسلسل The Simpsons.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار مات جرونينج، مبتكر مسلسل " The Simpsons"، إلى أن العمل لن ينتهي إلا بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب، حيث يعرض العمل منذ عام 1989، ليصبح أطول مسلسل رسوم متحركة تلفزيوني ومسلسل كوميدي على الإطلاق.

تصرحات مبتكر مسلسل The Simpsons

ومع ذلك، صرّح جرونينج، خلال أحدث ظهور له بأنه "لا نهاية تلوح في الأفق لـ مسلسل The Simpsons" - مع أنه تنبأ بأمر واحد.

وقال (عبر مجلة variety): "بصراحة، ظننتُ أن الحلقة ٣٦ هي نهاية المسلسل، ولكن لا نهاية تلوح في الأفق، سنستمر. سنستمر حتى يموت أحدهم".

وأضاف جرونينج: "عندما يموت من تعرفونه "دونالد ترامب"، يتوقع مسلسل " The Simpsons" أن الرقص سينتشر في الشوارع".

مواسم مسلسل The Simpsons

على أن تعرض المواسم المقبلة من مسلسل The Simpsons بعدد حلقات أقل من المعتاد، وذلك بعدما أكد منتج العمل تخفيض عدد حلقاته، تزامنا مع اقترابه من الوصول لـ 40 موسمًا فبينما يُعرض مسلسل The Simpsons عادةً لأكثر من 20 حلقة في الموسم الواحد، ستكون هذه الحلقات أقصر مع المواسم المقبلة.

وأوضح الكاتب والمنتج مات سلمان لصحيفة "variety" قائلاً: "كنا نُنتج 22 حلقة سنويًا، أما المواسم الأربعة القادمة، فسنُنتج 17 حلقة سنويًا، خمسة عشر حلقة منها ستُعرض لأول مرة في أمريكا على قناة فوكس، ثم حلقتان حصريتان على ديزني+".

على الرغم من أن الموسم الأول استمر لـ 13 حلقة فقط، إلا أن مواسم مسلسل The Simpsons الكوميدي في ذروة شهرته في منتصف التسعينيات تضمنت ما يصل إلى 25 حلقة لكل موسم. في معظم مواسمه منذ ذلك الحين، بلغ عدد حلقاته 22 حلقة، مع أن إضراب كتّاب هوليوود أدى إلى تقليص عدد حلقات الموسم 35 إلى 18 حلقة.

انتهى الموسم السادس والثلاثون من مسلسل The Simpsons في مايو من هذا العام، ومن المتوقع عرض الموسم التالي في أواخر سبتمبر المقبل، حيث يُعرض المسلسل على Disney+ في المملكة المتحدة، مع إعادة حلقاته على E4 وSky.