قائمة أبطال فيلم طلقنى أمام كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم طلقنى بطولة النجمان كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، من تصوير اسبوعان من العمل، الذى كتبه أمين بهجت قمر، ويخرجه خالد مرعى، ومقرر عرضه في الفترة المقبلة، من إنتاج زيد الكردى، حيث من المقرر ان ينتهى تصوير الفيلم خلال الاسبوعان المقبلين.

وتأتى قائمة أبطال الفيلم وهى كالتالى: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربينى، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجى، محمود حافظ، دنيا سامى، وعناصر شابه جديدة ، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعى، وإنتاج نيوسينشرى زيد الكردى.

فيلم طلقنى من المقرر أن يتم تغيير اسمه خلال التصوير، ويعد التعاون الثانى على التوالى في السينما بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، حيث قدما سويا فيلم الهنا اللى أنا فيه، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه العام الماضى، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، وحاتم صلاح وآخرين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى.

مملكة الحرير آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز عرض له مؤخرا مسلسل مملكة الحرير، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.