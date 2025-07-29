شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الخامس من Only Murders in the Building يطرح سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الموسم الخامس من سلسلة Only Murders in the Building فى 9 سبتمبر المقبل، على شبكة Hulu، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

أبطال مسلسل Only Murders in the Building

كما انضمّ الممثل العالمى لوجان ليرجان إلى طاقم عمل الموسم الخامس من مسلسل Only Murders in the Building، ووفقًا لموقع Deadline، كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز عن انضمامه عندما نشرت صورة من موقع التصوير يظهر فيها ليرمان إلى جانب أعضاء آخرين من طاقم العمل.

ويدور مسلسل Only Murders in the Building، حول ثلاثة غرباء يتشاركون في الهوس بالجريمة الحقيقية ويجدون أنفسهم فجأة محاصرين في واحد في مبنى Arconia في مدينة نيويورك، حيث اشتهر الممثل السابق Charles-Haden Savage (مارتن) بلعب دور المحقق في سلسلة بوليسية، وبالتالي يعانى أوليفر بوتنام (قصير) مخرج برودواي من ذلك، اما مابيل مورا (جوميز) فـ هي شابة غامضة تدعي أنها تقوم بتجديد شقة لخالتها، ولكن عندما تحدث وفاة مروعة داخل Arconia، مبنى سكني حصري في Upper West Side، يشتبه الثلاثي في ​​القتل ويستخدمون معرفتهم الدقيقة بالجريمة الحقيقية للتحقيق في الحقيقة.

قصة مسلسل Only Murders in the Building