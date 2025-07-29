شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم يعود إلى الساحة بأغنية "صاحب جدع" بعد غياب سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب طارق عبد الحليم للعودة إلى جمهوره بعد فترة غياب، من خلال أغنية سينجل جديدة بعنوان "صاحب جدع"، من كلمات رضا المصري، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس، والمقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتأتي هذه الأغنية لتعيد عبد الحليم إلى المشهد الغنائي بعد آخر أعماله المصوّرة "افتح الهاويس"، التي طرحها سابقاً عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات حمادة الزعيم، وألحان وتوزيع بلوكة، وإخراج حسام المهدي.

كما طرح خلال الفترة الماضية عدة أغنيات منها: "يابا.. يابا" من كلمات وليد رياض، ألحان منعم، توزيع مادو، "زلابية معسلة" من كلمات وليد رياض، ألحان وليد سمارة، توزيع ساسو.

وعلى صعيد التمثيل، شارك عبد الحليم في عام 2022 في مسلسل "أنا وهي"، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، هنا الزاهد، وأشرف عبد الباقي، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.