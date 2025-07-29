شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Superman تصل إلى 502 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Superman الجديد للمخرج العالمي جيمس جان، إلى 502 مليون و701 ألف دولار منذ طرحه يوم 11 يوليو الجارى بدور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وأنقسمت الإيرادات بين 289 مليون و 501 الف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و213 مليون و200 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

قصة فيلم Superman

يشهد فيلم Superman تشكيك الجمهور في بطل كورنسويت بعد تورطه في صراعات داخلية وخارجية، وهو أمر استغله عدوه اللدود ليكس لوثر (نيكولاس هولت) ويجب عليه الاعتماد على المراسلة لويس لين (رايتشل بروسناهان) وكلبه كريبتو لمساعدته على تغيير مسار الأمور.

اراء النقاد عن فيلم Superman

وأبدى النقاد الذين حضروا العروض المبكرة إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى فيلم Superman، حيث قال الكاتب برايان سودفيلد: "يتألق Superman بروحه المرحة وحسه الفكاهي وأسلوبه المميز - إنه فيلم جريء ومخلص في آنٍ واحد يُجسد شخصية البطل الأسطوري، حيث يُضفي جيمس جان لمسةً جديدةً مُكرّمًا إرث الشخصية، بينما يتألق ديفيد كورنسويت بصدقه وقوته. إنها بداية واعدة ومثيرة لعصر دي سي الجديد".

كما عبّر مُقدّم البودكاست براندون ديفيد عن حماسه قائلاً: "يُجسّد ديفيد كورنسويت نسخةً استثنائيةً من Superman بصدقٍ وبطولةٍ ونقاءٍ وسماتٍ مُلهمة. تناغم كورنسويت ورايتشل بروسناهان في شخصيتي كلارك ولويس مذهلٌ للغاية. علاقتهما تُشكّل حافزًا ممتازًا، لا سيما في بداياتها".

ونشر بودكاست إيبك فيلم جايز: "لقد فعلها. فيلم Superman لجيمس جان يُحلّق عاليًا! نابضٌ بالحياة، خفيف الظل، ومليءٌ بالإثارة، إنه اقتباسٌ مُطابقٌ لقصص مصورة، مفعمٌ بالأمل. يُجسّد ديفيد كورنسويت شخصية سوبرمان المثالية للجيل الجديد. هذا هو فيلم سوبرمان الذي كنا ننتظره".